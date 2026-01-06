Desde su captura en Venezuela, la situación judicial de Nicolás Maduro no solo ha despertado repercusiones políticas y diplomáticas, sino también curiosidad sobre las condiciones en las que permanece recluido en territorio estadounidense.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las primeras y desafiantes palabras de Nicolás Maduro en su juicio en Estados Unidos)

En las últimas horas, el periodista panameño Álvaro Alvarado reveló detalles sobre cómo sería la celda y la rutina diaria del líder del régimen venezolano mientras permanece bajo custodia federal.

Lee También

De acuerdo con diferentes informes, Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn, Nueva York, conocida por albergar a reclusos de alto perfil y por aplicar estrictos protocolos de seguridad.

Según el comunicador, las condiciones en esa cárcel son las siguientes:

Espacio reducido y sin comodidades

La celda en la que estaría Nicolás Maduro es un espacio reducido de aproximadamente dos metros por tres metros, diseñado para limitar al máximo la movilidad del recluso. El mobiliario es austero y funcional: una litera de acero con un colchón delgado, un escritorio metálico soldado a la pared y un combo de inodoro y lavamanos de acero inoxidable.

Uno de los aspectos más llamativos es la iluminación. Las luces fluorescentes permanecen encendidas durante gran parte del día y la noche, aunque en ocasiones se atenúan. Esta práctica, común en prisiones de máxima seguridad, puede causar desorientación temporal y afectar el ciclo del sueño de los internos.

Acá, algunas de las fotos compartidas por el periodista:

Según informes periodísticos Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, Nueva York.

Cómo es un día típico en esta prisión:

1. El Espacio Físico

• Dimensiones: La celda es de… pic.twitter.com/WLihkrPMZN — Alvaro Alvarado – Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) January 4, 2026

¿Cómo sería el día a día de Nicolás Maduro?

La rutina diaria en el Metropolitan Detention Center comienza temprano. El despertar es a las 6:00 de la mañana, momento en el que se hace el primer conteo del día. Los guardias recorren las celdas, golpean las puertas de acero o verifican visualmente que el recluso esté presente y con vida.

La alimentación se entrega a través de una ranura en la puerta conocida como ‘slot’. No hay contacto con otros internos y la comida, según lo mencionado por el comunicador, suele ser básica, fría y de baja calidad nutricional.

En cuanto a la higiene, las duchas no son diarias. En unidades de máxima seguridad, como en la que se encontraría Maduro, el acceso al baño está programado y generalmente se permite solo tres veces por semana, siempre bajo supervisión de los custodios.

El aislamiento es uno de los aspectos más duros de la reclusión en el MDC. La recreación se limita a aproximadamente una hora al día fuera de la celda, la cual no se hace en patios abiertos tradicionales, sino en jaulas internas o espacios techados, con escaso acceso a aire fresco o luz solar directa.

Las comunicaciones están estrictamente controladas. Las llamadas telefónicas son limitadas y monitoreadas, y en casos considerados de seguridad nacional pueden aplicarse las llamadas Medidas Administrativas Especiales (SAMs). Estas restricciones reducen al mínimo el contacto con el mundo exterior y, en la práctica, solo permiten comunicación con abogados.

Las visitas también están severamente restringidas. Únicamente se autorizan encuentros legales, sin contacto físico y bajo supervisión, ya sea a través de un vidrio o en salas monitoreadas.

¿Qué pasa con el ruido?

Aunque el aislamiento es casi total, el periodista señaló que exreclusos describen el MDC como un lugar extremadamente ruidoso. El constante golpe de las puertas metálicas, los gritos de otros presos que se filtran por los conductos de ventilación y el eco permanente del concreto crean un ambiente de alto estrés psicológico, incluso para quienes permanecen solos la mayor parte del tiempo.

En el caso de figuras políticas de alto perfil, como Nicolás Maduro, los protocolos incluyen vigilancia permanente las 24 horas, con el objetivo de prevenir autolesiones o ataques. Esto implica que, aunque esté aislado socialmente, el recluso nunca está completamente solo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.