Estas son algunas de las imágenes:

Reports indicate that Venezuelan infantry fighting vehicles have been deployed in the streets of Caracas. pic.twitter.com/WHOqIrfjmf — OSINT Europe (@Osinteurope) January 6, 2026

Tiroteo en Caracas justo ahora en #Miraflores

Alguien sabe que esta pasando???? pic.twitter.com/W51dSD7T1t — AnG (@anGspot) January 6, 2026

Noticia en desarrollo…

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.