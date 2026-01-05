Estas son algunas de las imágenes:
Reports indicate that Venezuelan infantry fighting vehicles have been deployed in the streets of Caracas. pic.twitter.com/WHOqIrfjmf
— OSINT Europe (@Osinteurope) January 6, 2026
Tiroteo en Caracas justo ahora en #Miraflores
Alguien sabe que esta pasando???? pic.twitter.com/W51dSD7T1t
— AnG (@anGspot) January 6, 2026
Situación irregular en #Caracas …algunos disparos alrededor de #Miraflores.
05.01.26 🇻🇪 pic.twitter.com/goiB8t72Et
— ABSOLUT EDU (@ABSOLUTEDU) January 6, 2026
Noticia en desarrollo…
Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela
En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.
LO ÚLTIMO