Un fiscal argentino solicitó avanzar en el proceso judicial para que Nicolás Maduro sea extraditado desde Estados Unidos a Argentina, advirtiendo que enfrenta señalamientos por violaciones a los Derechos Humanos en ese país. La petición se conoció luego de que el mandatario venezolano fuera detenido en territorio estadounidense tras una operación militar en Caracas.

La solicitud fue presentada por Carlos Stornelli, fiscal federal argentino, quien pidió activar el procedimiento formal ante la justicia para que Maduro responda ante los tribunales argentinos. La iniciativa se fundamenta en una denuncia interpuesta en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia, organización que acusa al líder venezolano de crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con la solicitud, a Maduro se le atribuyen responsabilidades directas por violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, junto con integrantes de los distintos niveles del régimen venezolano. El documento sostiene que estos hechos han sido reconocidos como delitos graves por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Stornelli, quien encabeza la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, pidió al Juzgado Federal número 2 que adelante las gestiones necesarias ante las autoridades estadounidenses. El fiscal recordó que sobre Maduro pesa una orden de detención vigente en Argentina y un llamado judicial para rendir declaración indagatoria.

Cabe mencionar que en septiembre de 2024 la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la detención inmediata de Nicolás Maduro por graves violaciones a los Derechos Humanos. En la misma decisión judicial también se incluyó a Diosdado Cabello, a quien se le atribuyó la coordinación de un plan sistemático de persecución, detenciones ilegales y torturas en Venezuela.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.