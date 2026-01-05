Al tiempo que la atención está en lo que suceda con Nicolás Maduro en Estados Unidos luego de su captura, la situación actual en el territorio venezolano tampoco pasa desapercibida.

De hecho, un angustioso aviso surgió desde Venezuela el lunes 5 de enero de 2025 para los conductores que pasen por una de las autopistas más emblemáticas de Caracas debido a una inesperada situación.

“Alerta: eviten circular por la Cota Mil. Están parando a la gente, bajándolos de los carros y revisando vehículos y celulares. Presencia de colectivos o policías de civil. Mucha precaución y difundan”, indicó un usuario identificado como

Horacio Siciliano desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

La persona no solo emitió el alarmante mensaje sino que aprovechó la publicación en esa red social para dejar en evidencia la situación con una fotografía más que preocupante en este contexto.

05 de enero de 2026 | Alerta: eviten circular por la Cota Mil. Están parando a la gente, bajándolos de los carros y revisando vehículos y celulares. Presencia de colectivos o policías de civil. Mucha precaución y difundan. pic.twitter.com/VcSlEAlWMC — Horacio Siciliano (@hsiciliano) January 5, 2026

La imagen mostró cómo los hombres que ejercieron el mencionado control están con armas y capuchas, mientras que no llevan ninguna clase de uniforme que los permita identificar.

Cabe resaltar que la Cota Mil (también conocida como Avenida Boyacá) es una arteria vial que recorre buena parte de la capital venezolana, por lo que el caso no es aislado en un momento trascendental para la gobernabilidad de ese país.

¿Qué es la Cota Mil en Caracas?

La Cota Mil es una de las principales autopistas urbanas de Caracas, Venezuela, que conecta varias áreas importantes de la ciudad. Esta vía se extiende desde la zona norte de Caracas hasta el oeste, atravesando diversas zonas residenciales y comerciales. Es una de las arterias viales más importantes del área metropolitana y se utiliza tanto para el tráfico local como para la conexión con otros puntos clave de la ciudad.

La autopista tiene un diseño elevado que permite a los vehículos circular sobre un puente, lo que le da su nombre. A lo largo de su recorrido, la Cota Mil atraviesa zonas residenciales, comerciales y de servicios, como La Castellana, Chacao, y San Bernardino, entre otras. Esta autopista también es conocida por ser una de las vías más rápidas para transitar entre el norte y el oeste de Caracas, lo que la hace crucial para el desplazamiento de miles de personas cada día.

A pesar de su importancia, la Cota Mil también ha sido un punto estratégico en diversas manifestaciones y situaciones políticas en Venezuela. Además, se ha visto afectada por el aumento de la inseguridad en la ciudad, lo que ha generado controles policiales y militares en sus alrededores en diversas ocasiones.

¿Qué son los colectivos en Venezuela?

Los colectivos en Venezuela son grupos de civiles organizados, a menudo con afinidad política con el gobierno chavista, que operan en varias ciudades del país. Aunque originalmente se crearon como organizaciones comunitarias, los colectivos se han involucrado en actividades de control social, defensa del gobierno y, en muchos casos, en acciones de represión.

Estas agrupaciones, en algunos casos, tienen un vínculo cercano con el Estado venezolano y, en otras ocasiones, con grupos armados, pero no siempre están bajo el control directo de las autoridades.

Los colectivos suelen movilizarse para apoyar al gobierno en situaciones de conflicto político, como manifestaciones o protestas, en las que pueden actuar para reprimir a los opositores o intimidar a quienes critican al régimen.

En los últimos años, los colectivos han sido acusados de ser actores de violencia política, participando en confrontaciones durante protestas, enfrentamientos con la oposición y operando como una especie de milicia paralela a las fuerzas de seguridad del país.

Estos grupos tienen presencia especialmente en las zonas populares y son conocidos por utilizar motocicletas para desplazarse rápidamente.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.