Nicolás Maduro compareció este lunes 5 de enero por primera vez ante la justicia de Estados Unidos, luego de haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a territorio estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores. La llegada de la pareja se produjo bajo un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el cierre de varias calles aledañas al tribunal y la presencia de agentes federales, según imágenes difundidas por medios de ese país.

Sigue a PULZO en Discover

Maduro fue escoltado por funcionarios de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) desde la aeronave hasta un convoy de cinco vehículos que lo condujo al juzgado. En los registros audiovisuales se observa que el mandatario descendió con dificultad y debió ser asistido por los agentes para abordar el vehículo blindado que lo trasladó al edificio judicial, donde se llevó a cabo la audiencia inicial.

(Vea también: Revelan las primeras y desafiantes palabras de Nicolás Maduro en su juicio en Estados Unidos)

Lee También

Durante la diligencia, el juez federal le solicitó que confirmara su identidad, a lo que Maduro respondió: “Yo soy Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y fui capturado en mi casa”. Posteriormente, se declaró no culpable de los cargos en su contra, afirmando que es “un hombre decente” y reiterando su condición de jefe de Estado. La acusación ampliada, hecha pública por el Departamento de Justicia, lo señala como principal implicado en conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y posesión y uso de armas de guerra.

Por primera vez, el proceso judicial también incluye a Cilia Flores, a quien la Fiscalía atribuye un presunto rol en la coordinación de reuniones y en la logística de la red criminal investigada. El caso está radicado en el Distrito Sur de Nueva York y es instruido por el juez federal Alvin K. Hellerstein. Tras esta audiencia inicial, el tribunal deberá definir las condiciones de detención de los acusados y establecer el calendario del proceso, considerado uno de los más relevantes en la historia reciente de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

¿Cuándo es la próxima audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Por otra parte, se conoció que la defensa de Nicolás Maduro, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en una etapa posterior del proceso. Asimismo, se confirmó que la próxima audiencia judicial quedó programada para el 17 de marzo. Según explicó Noticias Caracol, esta próxima diligencia sería el inicio formal del proceso contra el líder del régimen.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.