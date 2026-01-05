En una audiencia cargada de tensión, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declaró inocente de graves cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

La sesión, presidida por el juez Alvin Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, comenzó con la formalidad de confirmar la identidad del acusado. Cuando el magistrado preguntó: “¿Es usted Nicolás Maduro Moros?”, Maduro respondió con firmeza: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa en Caracas”. El juez lo interrumpió rápidamente, advirtiendo que “ya habrá tiempo para eso”, cortando cualquier intento de expandir el relato.

Maduro, imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales armas, admitió haber visto las acusaciones, pero aclaró que no las había leído en detalle y solo las había discutido parcialmente con su abogado.

Al ser interrogado sobre su declaración de culpabilidad, contestó sin vacilar: “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí”. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.

Uno de los aspectos más llamativos de la audiencia, según el relato de Rogelio Mora, reportero de Telemundo presente en la sala, fue el ingreso de Maduro al tribunal.

“Lo que ha sucedido en esta audiencia nos ha dejado sorprendidos a todos los que estuvimos allá adentro, que éramos más de 100 personas”, relató Mora.

Describió cómo Maduro entró esposado solo en los pies, sin grilletes en las manos, e hizo un “escaneo” visual de todo el salón, observando a los presentes con atención. Luego, en un gesto irónico y desafiante, repitió tres veces “Happy New Year” (Feliz Año Nuevo), culminando con una sonrisa sarcástica que, según el periodista, causó un silencio incómodo en la sala.

Durante la audiencia, se confirmó que tanto Maduro como Flores tienen derecho a una visita consular, y ambos expresaron su deseo de recibirla.

En cuanto a la posibilidad de libertad bajo fianza, el defensor de Maduro indicó: “El señor Maduro no busca libertad bajo fianza en este momento, sin perjuicio de solicitarla posteriormente”. Esta decisión sorprendió a algunos observadores, dada la gravedad de los cargos.

Nicolás Maduro tendrá audiencia el 17 de marzo en Nueva York

El juez Hellerstein estableció la próxima fecha para la audiencia: el 17 de marzo, cuando Maduro deberá presentarse nuevamente ante la corte para avanzar en el proceso judicial.

Esta comparecencia inicial, que duró menos de una hora, marca el inicio de un caso que ha captado la atención internacional, no solo por las implicaciones legales, sino por los gestos y palabras de Maduro.

Analistas coinciden en que estos detalles revelan la estrategia de Maduro para mantener su narrativa de persecución política, incluso en un tribunal estadounidense.

