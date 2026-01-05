En una audiencia llevada a cabo este lunes 5 de enero, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se declaró inocente de los cargos que enfrenta en Estados Unidos, en lo que marca su primera comparecencia judicial desde su captura y traslado a territorio estadounidense.

(Vea también: Agarrón afuera del tribunal de Nueva York: venezolanos se enfrentan a defensores de Maduro)

Según reportó el canal Telemundo, Maduro pronunció una declaración directa ante el tribunal en la que rechazó las imputaciones en su contra. “Soy Nicolás Maduro, no culpable, soy un hombre decente y soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”, aseguró, de acuerdo con lo citado por un periodista de ese medio.

La sesión se hizo en un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, ante la mirada de un reducido grupo de abogados, fiscales y autoridades judiciales. El público general y la prensa fueron excluidos, en parte debido a la sensibilidad del caso y las preocupaciones por seguridad nacional, según fuentes judiciales no divulgadas públicamente.

La esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, también se declaró inocente de los delitos que se le acusan.

La siguiente audiencia se llevará a cabo el próximo 17 de marzo. Durante ese tiempo, el gobierno estadounidense tendrá que entregar pruebas para hallarlo culpable.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro?

Maduro enfrenta una serie de cargos presentados por una corte federal en el distrito sur de Nueva York, incluidos delitos graves relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas, que podrían derivar en penas de cadena perpetua si es hallado culpable.

De acuerdo con la acusación formal, se le acusa de liderar una red que facilitó y protegió el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, en colaboración con organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades estadounidenses señalan que Maduro y sus colaboradores usaron rutas secretas y facilidades diplomáticas para mover drogas hacia territorio estadounidense.

Otros cargos adicionales incluyen la supuesta posesión y uso de armas de alto calibre en conexión con las operaciones de narcotráfico.

Las acusaciones también involucran a familiares y colaboradores cercanos, incluidos presuntos acuerdos con cárteles de la droga, la facilitación de pasaportes diplomáticos para contrabandistas y uso de vuelos oficiales para transportar dinero producto de actividades ilícitas.

¿Dónde y cómo fue el juicio de Nicolás Maduro?

Maduro fue trasladado desde el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde estaba recluido tras su captura, hasta la corte federal en Manhattan bajo un fuerte operativo de seguridad.

Autoridades estadounidenses restringieron el acceso al tribunal y determinaron que las audiencias serían privadas, alegando razones de seguridad y la naturaleza del caso.

La audiencia comenzó con la lectura formal de cargos y la declaración de no culpabilidad por parte de Maduro. La sala estuvo sellada para medios y público en general, y los jueces prohibieron el uso de micrófonos que podrían transmitir o grabar la sesión.

Solo unos pocos reporteros acreditados pudieron presenciar fragmentos de la audiencia desde áreas exclusivas habilitadas fuera de la sala principal.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.