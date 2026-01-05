El futuro de Nicolás Maduro no pinta muy esperanzador, pues luego de ser capturado en Caracas el pasado sábado, 3 de enero, por el ejército de Estados Unidos, el líder del régimen venezolano se enfrenta a un agresivo proceso judicial por los crímenes que se le acusa, destacando algunos relacionados a narcotráfico y terrorismo.

Sigue a PULZO en Discover

De hecho, hay mucha expectativa sobre qué puede pasar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que será juzgado en Nueva York y podría pasar el resto de sus días tras las rejas, recordando que tiene 63 años de edad.

Desde Estados Unidos aseguran que al final gran parte de su destino aún sigue en sus manos, pues dependerá de qué tanto está dispuesto a colaborar para que se tome una decisión como por ejemplo la cárcel a la que será enviado e incluso el tiempo de condena.

James Shedd, exagente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), habló con Caracol Radio y aseguró que si Maduro no coopera, el sitio al que llegaría sería la ADX Florence, la cárcel de mayor seguridad de Estados Unidos, que está ubicada en Colorado.

Lee También

“A este sitio es que van los peores de los peores criminales”, dijo Shedd, asegurando que esta prisión es incluso una pesadilla, pero se mantiene dentro de los límites exigidos por el derecho internacional.

Sobre por qué es tan grave, agregó: “Te desorientan de todo para minimizar el riesgo de fuga. El desayuno te lo pueden dar a las 6:00 de la tarde haciéndote pensar que son las 6:00 de la mañana., Hay constante vigilancia y te mantienen solo en una celda durante 23 horas al día. Solo te sacan una vez al día para caminar, te bañan cada dos o tres días y no tienes contacto con ningún ser humano nunca, solo con el carcelario”.

Es más, así es una habitación de este sitio que también es conocido como el ‘Alcatraz de las Montañas Rocosas’:

Y es que cabe recordar que por allí han pasado algunos de los peores criminales judicializados en Estados Unidos, como líderes de mafias, el ‘Chapo’ Guzmán e incluso Theodore Kaczynski, más conocido como ‘Unabomber’, quien falleció en 2023.

Así las cosas, queda esperar qué posición toma Maduro y la determinación del juez Alvin Hellerstein, encargado de llevar este complicado y mediático caso.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.