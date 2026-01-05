El acontecimiento más reciente en la crisis política y diplomática de Venezuela se da con la captura de Nicolás Maduro, el derrocado líder del régimen. El suceso es de alto impacto internacional, pues fue posible gracias a una operación militar ordenada por Estados Unidos, y ejecutada en la misma Caracas.

La operación incluyó despliegues aéreos y navales. Maduro fue detenido y, posteriormente, trasladado a Nueva York, lugar donde se encuentra bajo custodia federal y ha afrontado su primera comparecencia ante un tribunal.

Las acusaciones que recaen sobre Maduro son serias. Los Estados Unidos argumentan que el exlider venezolano ha estado participando en redes de narcotráfico, involucrado en el envío de cocaína al territorio norteamericano. Esta misma operación acusa y compromete también a Cilia Flores, la esposa de Maduro, quien se alega pertenece a la misma red criminal.

El choque entre Maduro y el gobierno estadounidense no surge de improvisto. De acuerdo con The Wall Street Journal, hubo varios intentos de negociación entre ambas partes. En la última de estas, los Estados Unidos ofreció a Maduro un “exilio dorado”. Sin embargo, Maduro se mantuvo firme en su posición, desafiando y burlándose de la propuesta a través de las redes sociales.

“El 23 de diciembre Maduro recibió una última oferta de Estados Unidos cuando fue una última llamada de un retiro o exilio dorado y no tener la suerte que está enfrentando en este momnto. También hubo ofertas en mayo y a mitad de año, imcluso Trump no quería intervenir Venezuela. A Trump se le agotó la paciencia al ver los bailes y burlas de Nicolás Maduro. Muchos funcionarios consideraron que era un irrespeto de Maduro con Estados Unidos”, dijo Juan Camilo Merlano, periodiste de Blu y citando al The Wall Street.

Revelan cuál fue la última oferta de Estados Unidos que Nicolás Maduro rechazó #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/8iE16WyHYW — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 5, 2026

Las repercusiones de este suceso son de gran magnitud. Por un lado, tanto Rusia como China condenan la intervención, cuestionando su legalidad. Por otro, los Estados Unidos defiende que Venezuela representaba una amenaza para la seguridad regional y sostiene que su intervención es necesaria. Además, se evidencia la intención de los Estados Unidos de reordenar el sector energético venezolano y proteger la participación de empresas estadounidenses.

El poder en Caracas pasó ahora a manos de Delcy Rodríguez, quien lidera la administración interina. Según fuentes oficiales, ella ha demostrado disposición al diálogo con Washington.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.