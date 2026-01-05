En las últimas horas se conoció la trágica muerte de Yohana Rodríguez Sierra, una mujer cartagenera de 45 años que murió durante el bombardeo ejecutado por Estados Unidos en Venezuela en el marco de la operación “Resolución Absoluta”, realizada el 3 de enero de 2026 y que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Sigue a PULZO en Discover

Mientras a nivel internacional se generaban reacciones de celebración y debate político, su familia en Bolívar vivía el dolor por la pérdida de un ser querido inocente, detalló El Universal.

Yohana era comerciante independiente, madre soltera y había sacado adelante a sus tres hijos con esfuerzo y dedicación. Residía desde hacía años en Venezuela y, al momento del ataque, vivía en una finca del municipio de El Hatillo, estado Miranda, donde había antenas de telecomunicaciones que fueron blanco inicial del bombardeo, agregó ese diario.

En la madrugada, tras escuchar una explosión, salió al patio junto a su hija Ana Corina, de 22 años, y un misil las impactó. Yohana murió de inmediato y su hija resultó herida, aunque logró sobrevivir y alertar a la familia.

Lee También

Sus parientes denuncian que el ataque afectó a numerosos civiles inocentes y cuestionan la forma en que se ejecutó la operación, resalta ese periódico.

Además del dolor, enfrentan la imposibilidad de repatriar el cuerpo y despedirse adecuadamente. La familia busca visibilizar que Yohana murió sin tener relación alguna con el conflicto.

Ataque sobre Venezuela habría dejado al menos 40 muertos

Según reportó el New York Times, al menos 40 personas, entre civiles y militares, murieron tras el bombardeo contra Venezuela ocurrido en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.

Un alto funcionario venezolano, citado de forma anónima por ese diario, aseguró que los ataques coincidieron con un asalto terrestre de fuerzas estadounidenses en Caracas y con operaciones aéreas en puntos estratégicos del país.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Catia La Mar, un barrio costero y de escasos recursos cercano al aeropuerto de Maiquetía, donde un bombardeo impactó un edificio residencial de tres pisos.

La explosión provocó el colapso parcial de la estructura y la muerte de Rosa González, una mujer de 80 años, además de dejar a otra persona gravemente herida.

Testigos relataron escenas de pánico, rescates improvisados y sobrevivientes buscando entre los escombros de sus viviendas destruidas. Familiares y vecinos describieron cómo intentaron trasladar a las víctimas a centros médicos en medio del caos. Mientras tanto, residentes mayores afirmaron haberlo perdido todo tras el ataque.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que ningún soldado de su país murió durante la operación y que solo se registraron heridos leves entre sus tropas.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente el número de víctimas venezolanas ni ha dado detalles sobre las bajas civiles.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.