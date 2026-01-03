El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se entregaron sin resistencia a las fuerzas estadounidenses en Caracas, antes de ser sacados del país para enfrentar cargos en Nueva York. Así lo confirmó el gobierno Trump este sábado.

“Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses“, declaró en una rueda de prensa el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor.

Sobre cuál será el destino del dictador luego de la captura, el presidente Trump confirmó a Fox News que ambos fueron llevados al USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio clase Wasp.

¿Ya imputaron cargos contra Nicolás Maduro y su Esposa en EE. UU.?

Pocas horas después del anuncio de la operación por parte de Donald Trump, la fiscal federal estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.

Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.

La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.

Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), así como con carteles criminales para “hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Nicolás Maduro y su esposa se encuentran a bordo de un buque militar, y luego deberán ser presentados ante la justicia en Nueva York, indicó Donald Trump en Fox News.

“Enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense, ante tribunales estadounidenses”, aseguró la fiscal general.

Con AFP.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.