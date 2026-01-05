En medio del seguimiento internacional a la audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos, los detalles en Venezuela tampoco pasan desapercibidos con la persona que asumió el mando en su lugar después de la captura.

Delcy Rodríguez, figura que ha sido clave durante estos últimos días a nivel mundial, sorprendió con un cambio poco habitual en su perfil de Instagram, en donde se presentó como Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

La modificación en este espacio digital causó especial interés entre propios ye extraños, más en medio del contexto que se ha presentado con el gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump.

Por eso, un segundo cambio también quedó bajo lupa luego de que la Rodríguez añadió una explicación adicional a su perfil, tema que fue expuesto en dos imágenes a través de las redes sociales.

“Junto al Pdte [sic] Nicolás Maduro por el camino de Bolívar y Chávez”, agregó la funcionaria, lo que provocó algunas insinuaciones de que hubo alguna clase de llamado de atención por la primera modificación.

Estas son las imágenes del cambio del perfil de Delcy Rodríguez:

Regañaron a Delcy. 🤣 pic.twitter.com/ZaoSa9QIkp — Dib del Despotismo 📖 Danzante de Filo ( • ᴗ •) (@Dibversion) January 5, 2026

Pulzo corroboró que ambas imágenes son verdaderas en el perfil de Instagram de Delcy Rodríguez y que no son parte de alguna clase de montaje gráfico con la intención de engañar, confundir o usar como burla.

La situación política en Venezuela se ha convertido en tema de interés general, no solo por la cercanía a Colombia sino por la manera en la que se presentaron los hechos que desembocaron en la actual realidad.

Todavía tampoco se ha determinado si la postura de la mujer que reemplaza a Nicolás Maduro en el poder es la de estar alineada a los intereses de Estados Unidos o mantenerse bajo la misma línea que han llevado en el chavismo.

De ahí, es tanta la expectativa que existe sobre lo que se viene de cara al futuro, que ninguno de los detalles pasan desapercibidos por más curiosos e inauditos que parezcan para la opinión pública.

¿Qué cargo tenía Delcy Rodríguez en Venezuela antes de captura de Maduro?

Antes de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ocupaba el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, siendo la segunda autoridad más alta dentro del Poder Ejecutivo venezolano.

Esta posición la tenía desde 2018, cuando fue designada por el propio Maduro para acompañarlo como su número dos en el Gobierno, con amplias responsabilidades en la conducción de la administración estatal y política nacional.

Como vicepresidenta, Rodríguez no solo era la figura principal para suceder a Maduro en caso de ausencia, sino que también desempeñaba un papel clave en la gestión de la economía del país.

Hasta el momento de la captura de Maduro, además de la vicepresidencia, ejercía funciones como ministra de Petróleo y tenía influencia sobre las decisiones económicas y estratégicas del Gobierno, áreas centradas en el manejo de los recursos petroleros, una de las espinas dorsales de la economía venezolana.

La Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela es un cargo constitucionalmente importante, pues según la ley venezolana, el vicepresidente entra en la línea de sucesión presidencial cuando el presidente queda imposibilitado de ejercer sus funciones.

Por ello, tras la detención y traslado de Maduro fuera del país, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Rodríguez asumiera como presidenta interina o encargada del país para garantizar la continuidad del Estado y el ejercicio de las funciones gubernamentales.

Rodríguez ha sido una figura destacada dentro del chavismo durante décadas, habiendo ocupado otros puestos relevantes en el Gobierno antes de ser vicepresidenta, como ministra de Comunicación e Información, canciller y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.

Estas posiciones consolidaron su rol dentro del círculo político más estrecho del oficialismo venezolano, antes de su designación como número dos del Ejecutivo.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.