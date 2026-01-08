El cambio dramático de vida del derrocado líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado a todos boquiabiertos. De la grandiosidad de la presidencia a la austera vida carcelaria, sus días parecen haber tomado un giro de 180 grados. Según detalla un informe de la CNN, la pareja vive hoy en una prisión federal de máxima seguridad en los Estados Unidos, conocida popularmente como “el infierno en la tierra”.

Sigue a PULZO en Discover

Expertos en el sistema penitenciario estadounidense detallan que las celdas de este centro penitenciario van desde los dos metros por tres y están construidas con bloques de hormigón pintados de blanco. “Los espacios son tan reducidos que un preso puede recorrerlos en cinco segundos”, explica Sam Mangel, consultor de prisiones federales, en diálogo con el citado medio.

“Es probable que sus condiciones de alojamiento sean similares a las de cualquier otro interno. Eso implica dormir sobre una cama de acero con un colchón delgado, una almohada de apenas cinco centímetros de grosor y una manta de lana”, sostiene Mangel. Sin duda, una vida de lujos cambiada drásticamente por una de extremo aislamiento y privaciones.

Pero, ¿cuál es la rutina de Maduro en prisión? De acuerdo con Hugh Hurwitz, exdirector de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, una ruidosa alarma suena a las seis de la mañana. A partir de ese momento, el día está regido por horarios estrictos y actividades limitadas. Maduro, quien hasta hace poco dirigía las decisiones a su antojo, ahora debe acatar las estrictas normas del penal.

Lee También

“No sé si lo estarán encerrando en su celda 23 horas al día… pero sin duda está en una unidad de máxima seguridad donde nadie puede acceder a él. Estoy seguro de que lo mantienen separado de los demás reclusos. Si lo ponen con alguien, es con alguien que ya han investigado y saben que no va a ser un problema. La alarma suena a las 6:00 a. m.”, dijo Hurwitz en CNN.

Maduro se encuentra en una prisión considerada “el infierno en la tierra” por su excesiva violencia interna y condiciones de vida deplorables. Según reportado por la citada cadena, la institución tiene casos documentados de asesinatos con armas improvisadas, sus celdas suelen ser hacinadas y el mantenimiento es sumamente deficiente.

Lee También

En cuanto a la alimentación, Maduro y su esposa reciben comida tres veces al día, en horarios regulares. De acuerdo con el Department of Corrections and Community Supervision, los menús son revisados por un nutricionista y constan de cereales, verduras y diferentes fuentes de proteína. Eso sí, nada tiene que ver con la abundancia de comida que se acostumbraba en su era presidencial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.