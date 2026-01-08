El periodista y escritor peruano Jaime Bayly encendió nuevamente el debate público al revelar, en un video publicado en su canal de YouTube, detalles y fuertes opiniones sobre la situación actual del exdictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado tres de enero por fuerzas militares de Estados Unidos.

En su publicación, Bayly se refirió de forma directa a las condiciones físicas en las que, según él, estaría retenido el líder venezolano.

Acá, lo que dijo Jaime Bayly:

Pero Bayly no se limitó a informar sobre las supuestas condiciones: también lanzó un pedido explícito a las autoridades estadounidenses para modificar aún más esas condiciones, proponiendo medidas más fuertes.

“Ruego encarecidamente a las autoridades que retiren el colchón donde descansa Maduro. No pido que dejen sin colchón a la esposa de Maduro, Cilia Flores, pero a Maduro déjenlo un tiempito sin colchón y que trate de dormir sobre la cama de acero. También ruego a las autoridades, en un acto de justicia tardía, apagar la calefacción de la celda de Maduro, sobre todo de noche”, agregó el periodista en su intervención.

Este tipo de peticiones —que más allá de la crítica buscan imponer incomodidades adicionales al reo— han provocado reacciones encontradas en redes sociales y entre algunos sectores de la opinión pública.

Bayly llegó incluso a justificar que estas incomodidades sean consideradas un acto de “justicia”, señalando que Maduro merece “torturas” similares a las que él, según el periodista, infligía a opositores y críticos durante su régimen.

“Espero que no sea mucho pedir. Es de absoluta justicia que Maduro sea torturado como él torturaba a sus enemigos y opositores… pero que pase algunas molestias, algunas incomodidades, ¡se lo merece!”, mencionó Jaime Bayly.

Qué se sabe de la cárcel y la celda donde está preso Nicolás Maduro

Después de su arresto en Caracas el 3 de enero durante un operativo llevado a cabo por fuerzas de Estados Unidos, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos federales en la Corte Federal de Manhattan relacionados con narcotráfico, narco-terrorismo y conspiración para poseer armas.

De acuerdo con múltiples informes periodísticos y fuentes judiciales, Maduro está recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York. Este centro penitenciario federal es conocido por albergar a reclusos de alto perfil, incluyendo figuras como Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y otros acusados de crímenes graves.

El MDC se caracteriza por ser una prisión con condiciones estrictas de seguridad y, según reportes de abogados, defensores de derechos humanos y medios internacionales, ha enfrentado denuncias por problemas estructurales y de manejo interno, incluyendo hacinamiento, quejas por falta de calefacción o deficiencias sanitarias en el pasado, además de una alta presencia de personal y reclusos con cargos graves.

Los detalles concretos sobre la celda de Maduro siguen siendo materia de especulación pública, en tanto la administración del sistema penitenciario federal de EE. UU. no libera descripciones específicas de las condiciones particulares de reclusos individuales por motivos de seguridad y privacidad.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.