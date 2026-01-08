El periodista y escritor Jaime Bayly desató polémica al exponer una hipótesis sobre la captura de Nicolás Maduro durante un operativo ejecutado por Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan la primera foto oficial de Nicolás Maduro, esposado, y en poder de Estados Unidos)

Según el comunicador, la detención no habría sido posible únicamente por labores de inteligencia externa, sino por una presunta traición desde el círculo más cercano del poder en Venezuela.

En un video difundido en plataformas digitales, Bayly sostuvo que la persona que habría entregado información clave para ubicar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, sería Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina luego de la captura del mandatario.

Lee También

Bayly incluso señaló que, tras la captura de Maduro, podrían existir incentivos económicos ofrecidos por Estados Unidos para obtener información sobre otros altos dirigentes del régimen, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, aunque aclaró que se trata de una especulación sin confirmación oficial.

Bayle asegura que Delcy Rodríguez le hizo una donación a Donald Trump

Pero lo más sorprendente es que en otra grabación, el comunicador aseguró que Rodríguez había abonado ese camino desde hace varios años, gracias a que en 2016, siendo canciller de Venezuela, ordenó una donación para Donald Trump, días antes de que él posesionara por primera vez como presidente.

“Delcy Rodríguez era ministra de exteriores del dictador Maduro, era canciller de Venezuela, ella en diciembre de 2016, unas semanas antes de que Trump se juramentara, dio órdenes a la filial de PDVSA en Estados Unidos para que donara medio millón de dólares a Trump”, indicó Bayly.

En este sentido, aclaró que el envío de dinero no fue del bolsillo de Rodríguez, sino del dinero público de los venezolanos. Además, indicó que el receptor de los recursos fue el comité de inauguración presidencial de Trump.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.