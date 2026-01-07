En las últimas horas, una de las discusiones más intensas en el mundo de la política internacional gira en torno a una hipótesis explosiva planteada por el periodista y presentador peruano Jaime Bayly sobre la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y el papel —según él— de la actual presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez.

La teoría de Bayly fue compartida en su canal de YouTube, y aunque muchos subrayan que se trata de especulación sin confirmación oficial, ha despertado un amplio debate. Según él, la clave para entender cómo las fuerzas estadounidenses pudieron ubicar y capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, está en una traición interna.

Acá, lo que dijo Bayly:

En su video, Bayly mencionó que este hecho no fue producto de una simple operación militar, sino que requirió información precisa que, en su hipótesis, solo alguien del círculo íntimo de Maduro podría haber suministrado.

El comunicador no solo se limitó a señalar a Rodríguez, sino que intentó contextualizar su teoría con la historia entre ella y el chavismo. En un pasaje de su discurso, recordó que incluso Hugo Chávez —mentor político de Maduro— no confiaba del todo en Delcy.

“Hay que recordar que Chávez no quería a Delcy Rodríguez. Entre los años 2004 y 2013, Chávez le quitó casi todo el poder a Delcy Rodríguez, la apartó por completo y la condenó al exilio interior. Chávez hablaba mal de Delcy Rodríguez, decía ‘es una niñita prepotente, altanera. Esa niñita nunca ha sido chavista de verdad, es una trepadora’”, comentó Jaime Bayly.

¿Hubo acuerdo entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez?

Además, Bayly insinuó que la traición no fue un acto espontáneo, sino parte de un supuesto acuerdo con Washington. Según él, el pacto que habría ofrecido Delcy Rodríguez implicaba colaborar con la administración estadounidense para restablecer el orden en Venezuela, a cambio de apoyo y respaldo político para su mandato como presidenta interina.

La teoría de Bayly no termina con la supuesta entrega de Maduro. El periodista sostuvo que si Delcy Rodríguez ya cobró —o va a cobrar— la recompensa por delatar al líder del régimen venezolano —se habla de 50 millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos— entonces podría estar considerando “vender” la ubicación de otros líderes chavistas poderosos para obtener más ganancias.

“Yo creo que si ella traicionó a Maduro y ya le pagaron los 50 millones de dólares, a mí no me sorprendería que ella y su hermano, que son retorcidos y malévolos, estén pensando ‘¿y si cobramos 40 millones más?’ ¿Cómo cobrarían 40 millones? Traicionando a Cabello, 15 millones, y a Padrino, 15 millones”, concluyó Bayly en su teoría.

La referencia de Bayly aquí apunta a Diosdado Cabello, histórico líder chavista considerado uno de los hombres más influyentes dentro del régimen, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Ambos, al igual que Maduro, enfrentan órdenes de captura y recompensas por parte de Estados Unidos, lo que según la hipótesis de Bayly los convierte en objetivos tentadores para obtener millonarias sumas si alguien decide entregar información sobre su paradero.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.