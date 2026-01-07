El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras derrocar al presidente Nicolás Maduro, tras una audiencia en el Congreso. “No estamos improvisando”, aseguró Rubio a periodistas tras una sesión informativa para senadores a puerta cerrada en el Capitolio.

“Les hemos detallado los planes. Se los hemos descrito”, insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas. Rubio habló de que la intervención se hará en 3 fases, como lo informó Blu Radio, las cuales buscan restauran el orden y la democracia en Venezuela.

“Las 3 fases son la estabilización del país, no queremos que descienda el caos y es la cuarentena que hemos establecido, como se ha visto hoy, dos buques hemos incautado. La idea es un acuerdo para tomar todo el petróleo, vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles, la segunda es de recuperación, garantizar que empresas estadounidenses y de otros países tengan acceso al mercado de manera justa y la tercera iniciar un proceso de reconciliación para que las fuerzas de oposición sean amnistiadas, liberadas de presiones, regresen al país y empiecen a construir la sociedad civil”, dijo el periodista de Blu Radio.

Por ahora, lo que se sabe es que el proceso de transición ya empezó y que todo se ha adelantado con ayuda de Delcy Rodríguez, quien quedó encargada como reemplazo de Maduro en el régimen. El gobierno Trump también busca que la oposición vuelva a tener voz y voto en el país vecino.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.