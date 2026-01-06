La Casa Blanca volvió a encender las alarmas internacionales luego de confirmar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores están discutiendo un abanico de opciones para avanzar en la adquisición de Groenlandia, un territorio estratégico que Washington considera clave para su seguridad nacional y para el control de la región ártica.

El pronunciamiento oficial llegó a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien aseguró que para Trump la posible incorporación de Groenlandia es una “prioridad” dentro de su política exterior, según la ABC.

Según explicó, el mandatario considera que ese movimiento es “vital” para disuadir a los adversarios de Estados Unidos en una zona cada vez más sensible desde el punto de vista geopolítico, lo que explica que la Casa Blanca esté evaluando diferentes caminos para alcanzar ese objetivo.

El plan de Estados Unidos en Groenlandia

En ese contexto, el Gobierno dejó abierta una de las opciones más polémicas. Leavitt afirmó que el presidente y su equipo analizan “diversas alternativas” y subrayó que recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses “siempre es una opción” disponible para el comandante en jefe, una declaración que eleva la tensión y reaviva el debate sobre el uso del poder militar en decisiones de expansión territorial.

Las palabras de la portavoz no solo reforzaron la postura de Trump frente a Groenlandia, sino que también marcaron un nuevo capítulo en la narrativa de seguridad nacional de su administración, al insistir en que el interés de Estados Unidos en ese territorio responde a la necesidad de frenar la influencia de actores adversarios en el Ártico y de proteger sus intereses estratégicos en esa región.

