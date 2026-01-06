En medio de los detalles sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un nuevo material audiovisual sorprendió por el relato sobre la operación para llevarlo a cabo en territorio venezolano.

Así se divulgó un video en redes sociales en el que Pete Hegseth, jefe del Pentágono, ofreció pormenores sobre la manera en la que sorprendieron al presidente de Venezuela en su propia casa en Caracas.

De hecho, entre los detalles que surgieron como parte de lo que contó el funcionario estadounidense hay uno sobre la eficacia de los movimientos de las tropas norteamericanas para sorprender a Maduro.

“No supo que íbamos por él hasta tres minutos antes”, aseguró Hegseth, que afirmó que los soldados en cuestión llevaban gafas nocturnas desde hace tres noches previo a la operación como parte de esa preparación.

Incluso, de acuerdo con el relato, indicó que la esposa de Maduro, Cilia Flores, habría dicho, en medio de lo inesperado de ese momento, previo a la captura: “Creo que escucho aviones afuera”.

La pareja de venezolanos fueron llevados a Nueva York para enfrentar los cargos imputados por la justicia estadounidense, en medio de lo que se ha convertido en un hecho más que sorpresivo por la manera en la que se ejecutó.

La nueva información salió a flote apenas cuatro días después de que se presentó el movimiento en la capital venezolana, el pasado sábado 2 de enero de 2026 en la madrugada.

El caso no ha pasado desapercibido ante la opinión pública internacional, con opiniones divididas, en una operación en la que Estados Unidos tomó cartas luego de que había dejado clara su postura frente a lo sucedido en el régimen chavista y bajo el poder del Maduro durante más de una década.

¿Quién es Cilia Flores y a qué se dedicaba?

Cilia Adela Flores, esposa de Nicolás Maduro, es una abogada y política venezolana que ha desempeñado un papel fundamental en la estructura del poder chavista durante décadas.

Nacida en 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, se formó profesionalmente en la Universidad Santa María de Caracas, donde se graduó como abogada especialista en Derecho Penal y Laboral. Su carrera pública tomó relevancia internacional a inicios de los años noventa.

Flores se dedicó principalmente a la defensa jurídica y a la actividad legislativa. Es reconocida históricamente por haber liderado el equipo legal que gestionó el sobreseimiento y la posterior liberación de Hugo Chávez en 1994, luego del intento de golpe de Estado de 1992.

Esta labor técnica la vinculó definitivamente con el proyecto político bolivariano, del cual fue fundadora a través del Movimiento V República y, posteriormente, del Partido Socialista Unido de Venezuela.

En su trayectoria institucional, ocupó cargos de alta jerarquía. Fue la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2006 y 2011. También sirvió como Procuradora General de la República desde el año 2012 hasta marzo de 2013.

Luego de la llegada de su esposo, Nicolás Maduro, a la presidencia, ella adoptó el título de “primera combatiente”, combinando su rol protocolar con su cargo como diputada en el parlamento venezolano.

Su gestión no ha estado exenta de críticas y controversias internacionales. Organismos y países extranjeros han cuestionado su influencia en los nombramientos judiciales y la han vinculado con procesos legales complejos fuera de su país. Su figura se catapultó como una de las más influyentes en el entorno político contemporáneo de Venezuela.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.