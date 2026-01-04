Cilia Flores no solo fue presentada durante años como la esposa de Nicolás Maduro. En realidad, su nombre quedó ligado al núcleo más duro del chavismo y a las decisiones políticas más importantes tomadas en Venezuela durante más de dos décadas. Este sábado 3 de enero, Flores fue capturada por fuerzas especiales de Estados Unidos en una operación que también terminó con la detención de Maduro, ejecutada de madrugada cuando Caracas aún dormía.

Abogada de formación, su ascenso político comenzó mucho antes de llegar al Palacio de Miraflores. En los años 90 fue una de las figuras clave del equipo jurídico que logró la liberación de Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992. Ese episodio la conectó definitivamente con el movimiento bolivariano y la proyectó como una aliada estratégica del líder que luego llegaría al poder.

Desde entonces su influencia solo creció. Fue la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional venezolana y posteriormente ocupó cargos como Procuradora General de la República. En el entorno de Maduro, su papel nunca fue decorativo: él mismo la llamaba ‘Primera combatiente’, una forma de subrayar su carácter político y su rol dentro del régimen.

Pero el poder siempre llegó acompañado de polémicas. Su nombre estuvo relacionado con el escándalo de sus dos sobrinos condenados por narcotráfico en Estados Unidos, además de recurrentes denuncias públicas de nepotismo y manejo clientelista en instituciones estatales. Flores, sin embargo, se mantuvo firme en la línea oficialista, defendiendo el proyecto bolivariano incluso en los momentos de mayor crisis económica y social.

Ahora, el gobierno de Donald Trump la señala como integrante de una presunta red de narcoterrorismo y deberá responder ante una corte de Nueva York junto a Maduro. Su captura no solo supone un golpe judicial, sino también simbólico: marca el derrumbe de una figura que durante 23 años ejerció un poder silencioso, pero determinante, en Venezuela.

Mientras la región observa con cautela, la caída de Cilia Flores reconfigura el mapa político del chavismo y abre un nuevo capítulo de incertidumbre para el país vecino.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.