En la noche de este sábado, 3 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela asignó a Delcy Rodríguez como la presidenta de ese país, luego de que unas horas antes Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro en Caracas.

Delcy Rodríguez venía ejerciendo como la vicepresidenta asignada por Maduro, por lo que tan pronto se conoció la noticia, le exigió una prueba de vida del líder del régimen a Donald Trump, luego lideró un consejo de seguridad y finalmente recibió esta asignación.

Sin embargo, hay muchas dudas al respecto, ya que en la rueda de prensa de la mañana en Florida, Donald Trump había dicho que ya se habían comunicado con Rodríguez, específicamente Marco Rubio, para dar a conocer los pasos a seguir. Más allá de eso, la actitud de la vicepresidenta fue desafiante en contra de Estados Unidos.

Al ver esa actitud que tomó Rodríguez, Trump ya comenzó con las amenazas, asegurando que podría tener repercusiones peores si no actúa de la manera que Estados Unidos espera que actúe.

Así lo dijo en una entrevista con el medio The Atlantic, en la que explicó textualmente: “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”.

Esto demuestra que se mantiene una tensa situación en Venezuela, teniendo en cuenta que Estados Unidos dijo que iba a tomar el control del país hasta nueva orden, pero en Venezuela sigue el oficialismo a la cabeza, con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino libres y tomando aún las decisiones.

Lo que esperan los ciudadanos es saber qué va a pasar, ya que más allá del júbilo que significó la captura de Maduro, ahora esperan que los demás también tengan consecuencias para que se pueda alcanzar ese cambio que los venezolanos llevan esperando por tantos años.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.