El caso, revelado por The Wall Street Journal, ha desatado una ola de sospechas sobre el uso de información privilegiada, conocida como “insider trading”, y ha puesto bajo escrutinio a los mercados de predicción política.

Según detalles obtenidos por el citado medio, la cuenta se creó el mes pasado y comenzó con una apuesta inicial de 96 dólares el 27 de diciembre, comprando contratos que pagarían si Estados Unidos invadía Venezuela antes del 31 de enero de 2026.

En los días siguientes, el operador hizo varias apuestas similares, pero el golpe maestro llegó la noche del viernes 2 de enero, cuando duplicó su inversión apenas unas horas antes del despliegue militar ordenado por Donald Trump en Caracas. Esta operación resultó en un retorno de 12 veces la inversión inicial, elevando las ganancias a aproximadamente 436.759 dólares, según reportes de medios especializados.

En ese momento, la probabilidad percibida por los usuarios de Polymarket de que Maduro perdiera el poder en enero era solo del 8 %, lo que disuadió a la mayoría de los participantes de apostar en esa dirección. En cambio, se inclinaron por opciones relacionadas con deportes o entretenimiento.

El incidente ha causado controversia en la comunidad cripto y política. Figuras de la industria argumentan que el “insider trading” en estos mercados es una “característica, no un error”, ya que las plataformas como Polymarket están diseñadas para reflejar información ‘real-time’, incluso privilegiada. Sin embargo, el ‘timing’ perfecto ha alertado a los reguladores.

Expertos consultados por NPR y Fortune coinciden en que este episodio podría impulsar mayores regulaciones en el sector, especialmente en un contexto donde las apuestas políticas se han disparado.

Mientras tanto, la identidad del apostador permanece anónima, alimentando especulaciones en redes sociales sobre si se trata de alguien cercano al gobierno estadounidense o a círculos de inteligencia.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.