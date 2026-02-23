El mito de la invisibilidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, terminó de la forma menos pensada para un capo que burló a la justicia por más de una década: por un rastro sentimental.

Mientras el mundo observa las cenizas de los narcobloqueos que consumen a Jalisco este lunes 23 de febrero, los detalles revelados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirman que la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no fue producto del azar, sino del seguimiento milimétrico a una de sus parejas sentimentales.

Durante años, ‘El Mencho’ se refugió en las zonas serranas más profundas de México, protegido por anillos de seguridad que incluían lanzacohetes y tecnología de punta.

Sin embargo, su talón de Aquiles fue el factor humano. Según el informe oficial entregado por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, la inteligencia militar no llegó a él siguiendo cargamentos de droga, sino vigilando a un hombre de confianza de una mujer cercana al capo.

Este operador logístico, en un error táctico que hoy le cuesta la vida a la estructura del cártel, trasladó a la pareja sentimental de ‘El Mencho’ hasta un lujoso complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco, el pasado viernes 20 de febrero. Las autoridades ya tenían los ojos puestos en ese vehículo.

Una vez que la mujer ingresó al inmueble en el pintoresco “Pueblo Mágico” de Tapalpa, los agentes de fuerzas especiales se mantuvieron en las sombras. No podían arriesgarse a un operativo fallido en una zona turística.

El sábado 21 de febrero fue el día clave: la mujer abandonó la propiedad, pero la vigilancia confirmó que el objetivo principal, ‘El Mencho’, permanecía en el interior protegido por un círculo de seguridad reducido pero altamente armado. En ese momento, se dio la orden verde para el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y unidades de élite del Ejército.

Acá, los detalles que dieron sobre la pareja en cuestión:

🚨 Mencho :

Su caida fue gracias al seguimiento de una de sus parejas, fue a visitarlo a tapalpa.

😱

Alv, qué bien comía.

😳#TioTendencias #Mencho pic.twitter.com/NhfArywcxj — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) February 23, 2026

¿Cómo fue el operativo que terminó con la vida de ‘El Mencho’?

El operativo inició formalmente en la madrugada del domingo 22 de febrero. La respuesta del CJNG fue brutal. Para intentar proteger la huida de su líder hacia una zona de maleza espesa, los sicarios utilizaron armamento pesado, incluyendo un lanzacohetes con el que impactaron un helicóptero militar, obligándolo a hacer un aterrizaje de emergencia en Sayula.

A pesar de la resistencia, que dejó un saldo de ocho criminales abatidos, las fuerzas terrestres acorralaron a Oseguera Cervantes entre la vegetación. “Fue un ataque muy violento”, describió el general Trevilla. En el último intercambio de disparos, ‘El Mencho’ resultó gravemente herido junto a dos de sus escoltas.

A diferencia de otras capturas de alto perfil, no hubo tiempo para el interrogatorio. Debido a la gravedad de sus heridas, el personal de sanidad militar intentó estabilizarlo para un traslado de urgencia. Sin embargo, el capo falleció mientras era llevado vía aérea hacia la Ciudad de México. El cuerpo fue finalmente desviado al aeropuerto de Morelia para su traslado definitivo bajo un esquema de seguridad sin precedentes.

La confirmación de su muerte desató una tormenta de violencia en 19 estados, con mayor intensidad en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el CJNG ha intentado demostrar que, aunque su cabeza ha caído, sus extremidades siguen teniendo fuerza.

¿Quién era la mujer?

Hasta el momento, las autoridades han mantenido bajo reserva la identidad de la pareja sentimental por razones de seguridad nacional y para proteger el hilo de la investigación que aún continúa.

Lo que sí es un hecho es que este descuido pasional marca el fin de una era en el narcotráfico global, demostrando que incluso los imperios más violentos pueden derrumbarse por un detalle tan cotidiano como una visita amorosa en un fin de semana.

