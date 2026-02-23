La muerte de un joven colombiano de 18 años en la ciudad de Valladolid (España) ha causado conmoción entre la comunidad migrante y las autoridades locales, que investigan el caso como un posible enfrentamiento entre bandas juveniles. La víctima fue identificada como Juan Esteban Rubio, de nacionalidad colombiana. El joven falleció tras ser atacado con arma blanca en las cercanías del Instituto Ribera de Castilla.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Nacional, el hecho habría ocurrido en medio de un conflicto entre los grupos conocidos como ‘Dominican Don’t Play’ y ‘Trinitarios’. El joven recibió tres heridas en el tórax provocadas, al parecer, con un cuchillo de cocina, según información policial citada por la agencia Agencia EFE.

En el desarrollo de las diligencias fue identificado como presunto autor material un menor de 13 años. Por su edad, no puede ser procesado penalmente bajo la legislación española, pero fue internado en el Centro de Menores Infractores Zambrana mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Además, fueron detenidas otras dos personas presuntamente relacionadas con el caso: una adolescente de 17 años, trasladada también a un centro de menores, y una mujer de 18 años, para quien un juez ordenó prisión provisional.

Los familiares de la víctima rechazaron cualquier relación del joven con organizaciones criminales y aseguraron que llevaba una vida normal en la ciudad. En declaraciones recogidas por el diario El Norte de Castilla, su madre lo describió como un joven noble y trabajador, mientras que su padre manifestó que la familia del menor agresor habría solicitado ayuda previamente a las autoridades por problemas de comportamiento, sin que se adoptaran medidas preventivas antes del crimen.

El joven, que había cumplido la mayoría de edad pocos días antes, era estudiante de secundaria y portero en el club de fútbol Juventud Rondilla. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de Las Contiendas bajo un dispositivo de seguridad para evitar altercados.

Compañeros, vecinos y miembros de la comunidad educativa instalaron un altar con flores en el instituto donde estudiaba, y comerciantes del sector gastronómico iniciaron una campaña solidaria para apoyar a la familia con los gastos funerarios.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

