Bogotá inició la última semana de febrero con una noticia que tiene consternados a los habitantes de Usaquén y a los estudiantes de la Unicervantes por el asesinato de Laura Valentina Lozano Torres, quien fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

La mujer era estudiante de octavo semestre de Ciencias Políticas y babría sido asesinada por su novio, quien, según los primeros detalles, la habría estrangulado. Lo que se sabe es que el hecho ocurrió dentro de un apartamento en el sector de Usaquén, en el norte de Bogotá, donde después de una larga discusión, le quitó la vida a su pareja y luego él intentó saltar al vacío en un apartamento de un conjunto residencial del sector, según la citada emisora.

Los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar y encontraron el cuerpo de la joven Laura Valentina sin vida dentro de su vivienda. El hombre, identificado como J. López fue capturado y sus familiares piden justicia, de acuerdo con la cadena radial.

Al parecer, la hipótesis que se maneja es que el crimen se trató por temas pasionales, al parecer por celos. La Unicervantes, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento de la joven y expresó sus condolencias con los familiares.

