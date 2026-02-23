La historia de William Noguera parece sacada de una película de Hollywood, pero es un crudo testimonio de supervivencia. Tras ser sentenciado a muerte en 1983, este colombiano pasó cuatro décadas en la Prisión de San Quintín, California, rodeado de los criminales más despiadados del mundo. En agosto de 2025, recuperó su libertad y hoy cuenta cómo logró salir vivo del “infierno”.

Noguera llegó al corredor de la muerte siendo apenas un muchacho. Fue condenado por el asesinato de su suegra, Jovita Navarro. Según su relato a Los Informantes, el crimen ocurrió en medio de un arrebato de rabia: su novia de 16 años estaba embarazada y, según él, fue obligada a abortar tras sufrir abusos en su hogar. Experto en artes marciales, Noguera enfrentó a la mujer en una pelea que terminó en tragedia.

“Yo era un niño que tenía rabia… en San Quintín el único lenguaje que se respeta es la violencia”, confesó.

En San Quintín, Noguera no solo sobrevivió a la violencia de las pandillas como la Mafia Mexicana, sino que terminó conviviendo con monstruos como Charles Manson y Richard Ramírez.

Lo más perturbador es que descubrió que él mismo estuvo a punto de ser víctima de uno de sus vecinos antes de caer preso. William Bonin, el ‘Freeway Killer’, reconoció a Noguera por una foto de niño con una tabla de surf roja. Ese vínculo extraño le permitió entrar a la ‘Dead Body Society’, un grupo secreto donde los asesinos compartían detalles macabros de sus crímenes que la policía desconocía.

El arte y la perfilación criminal: sus llaves a la libertad Para no volverse loco, Noguera se refugió en dos cosas:

El dibujo: Se volvió un maestro del puntillismo. Sus obras se vendieron en Nueva York y París por hasta 18.000 dólares, dinero que usó incluso para ayudar a familias de víctimas.

El estudio: Leyó cerca de 20.000 libros y se volvió experto en perfilación criminal.

Esa habilidad fue clave para su liberación. Noguera colaboró con la justicia entregando secretos y confesiones escritas de puño y letra por otros asesinos seriales, como Joseph Naso, ayudando a cerrar casos que llevaban décadas en el olvido.

Tras recibir clemencia en 2025, Noguera vive hoy en Los Ángeles. Aunque el mundo tecnológico le resulta extraño, tiene sus metas claras: trabajar con detectives en casos de crímenes sin resolver y volver a sus raíces en Barranquilla y Santa Marta.

“Yo caminé en el infierno por casi 40 años”, concluye el hombre que hoy, a paz y salvo con sus pecados, busca dedicar su vida a ayudar a las víctimas de aquellos con quienes alguna vez compartió celda.

