Un video difundido hace varios años volvió a circular tras los recientes hechos alrededor del CJNG. En la grabación se escucha una llamada atribuida a quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en la que confronta y amenaza a un mando policial identificado como ‘Delta 1’.

(Vea también: Cronología de la caída de ‘El Mencho’: EE. UU. jugó un papel clave en la muerte del peligroso narco)

El audio comienza cuando el uniformado pregunta quién está al teléfono y la voz responde de manera directa: “Soy Mencho”. A partir de ese momento, el tono es intimidante y cargado de advertencias.

En la conversación, el capo exige que cesen los operativos en su contra y ordena que “relajen” a su gente. Las frases están acompañadas de insultos y amenazas explícitas. En uno de los apartes, asegura tener identificados a 30 policías bajo el mando del agente, quienes, según menciona, se encontrarían en el municipio de Chacala, Jalisco.

Escalofriante llamada de ‘El Mencho’

La referencia detallada a los movimientos de los uniformados deja entrever un nivel de seguimiento y conocimiento sobre las acciones de las autoridades. A lo largo del audio, la voz insiste en que no se metan con su organización y advierte consecuencias si no cumplen la orden.

— ‘El Mencho’ (M): Mira bien, hijo de p…, soy ‘Mencho’, güey. Relaja a tu p… gente a la v…, si no te voy a partir la p… madre. Te tengo identificados a 30 güeyes; hasta tus p… perros te voy a m… si no te relajas.

— Policía (P): Ya está, señor, ahorita los bajo.

— M: No cuelgues, te tengo ubicado. Pónganse bien las pilas, güey. ¿Qué les cuesta ser amigos? Uno no se mete con ustedes para que se pasen de v… Todos agarran dinero y son unos puercos.

— M: Se me ponen al tiro o tú eres el primero.

Teniendo en cuenta lo sensible de la llamada, Pulzo se abstiene de difundirla completa, en caso de querer escucharla acceda al siguiente link.

Por su parte, el policía responde con frases cortas y en tono temeroso. En un momento se le escucha decir que acatará la instrucción, mientras la otra voz recalca que lo tiene ubicado y que debe “ponerse al tiro”.

La grabación, que en su momento provocó controversia por la crudeza de su contenido, volvió a tomar relevancia al mostrar el nivel de presión y confrontación que existía entre el CJNG y mandos policiales en Jalisco.

