Tres aeropuertos del Pacífico mexicano registraron afectaciones este 22 de febrero de 2026, luego de que fuentes federales confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mencho’), líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo en Tapalpa.

Sigue a PULZO en Discover

La muerte del narcotraficante generó bloqueos, incendios y alarma en varios puntos de Jalisco por cuenta del actuar de las bandas delincuenciales. En la zona más afectada, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera con normalidad, según el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), aunque bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La empresa aseguró que no hay cancelaciones allí y atribuyó los videos de caos en redes sociales a episodios de psicosis entre pasajeros.

En contraste, el Aeropuerto Internacional de Manzanillo confirmó decenas de cancelaciones debido a problemas en la carretera de acceso, sin detallar el número exacto de vuelos afectados.

Luego de los hechos registrados en distintos puntos de Jalisco y de la circulación de videos en redes sociales que mostraban momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el administrador de la terminal aseguró que no se han presentado incidentes dentro de… pic.twitter.com/02XGiJABHF — REFORMA (@Reforma) February 22, 2026

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reporta las mayores afectaciones: Air Canada y Volaris cancelaron todas sus operaciones del día.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo antes de acudir a las terminales, ante la incertidumbre generada por los hechos.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables