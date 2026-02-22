Imágenes difundidas en redes muestran la delicada situación de orden público en el estado de Jalisco y especialmente su ciudad más importante, Guadalajara.

En horas de la tarde, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que este 22 de febrero de 2026 sigue operando con normalidad, pese a los hechos violentos registrados en sus inmediaciones tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

La terminal aérea aseguró que no hay cancelaciones ni incidentes dentro de sus instalaciones y que la seguridad está altamente reforzada con presencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara se ha visto gravemente afectada por bloqueos, ataques armados, quema de vehículos y cierres viales derivados de un operativo federal en Tapalpa.

Estas situaciones han complicado el acceso al aeropuerto, por lo que las autoridades recomendaron a los pasajeros salir con anticipación y mantenerse informados por canales oficiales.

También señalaron que algunos videos difundidos en redes sociales, donde se observa a personas corriendo dentro de la terminal, corresponden a momentos de psicosis y no a riesgos reales al interior.

En contraste, el Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó cancelaciones en el aeropuerto de Manzanillo debido a afectaciones en la carretera de acceso. El gobernador Pablo Lemus confirmó que continúa el “Código Rojo” en todo Jalisco y pidió a la población evitar desplazamientos en la región.

