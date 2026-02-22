El Gobierno de Jalisco activó el Código Rojo este 22 de febrero de 2026 tras una ola de bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos del estado.

La medida, que no se aplicaba desde 2015, fue anunciada por el gobernador Pablo Lemus con el fin de coordinar una mesa de seguridad entre los tres niveles de gobierno y proteger a la población.

Los hechos se desataron luego de un operativo federal en Tapalpa que derivó en enfrentamientos. Como reacción, presuntos integrantes del crimen organizado incendiaron y atravesaron vehículos para obstaculizar la acción de las autoridades.

De acuerdo con reportes oficiales, estas acciones ocurrieron tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sujetos armados incendiaron tres vehículos en el tramo carretero Cancún-Leona Vicario, con dirección a la ciudad de Mérida; las carreteras que conducen al Aeropuerto Internacional de Cancún operan con normalidad. Video: N+. Sigue la cobertura en el LiveBlog de N+… pic.twitter.com/oSwDgNaTV5 — NMás (@nmas) February 22, 2026

Se registraron al menos 25 bloqueos en zonas como Puerto Vallarta, la Carretera Federal 200 y municipios del sur de Jalisco. También hubo cierres y hechos violentos en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y otros estados.

Varias carreteras fueron cerradas y empresas de transporte suspendieron operaciones para salvaguardar a los pasajeros. El Gabinete de Seguridad federal informó que mantiene operativos coordinados para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

Montan filtro de seguridad en la carretera libre Tijuana-Tecate, Baja California, luego de la quema de vehículos sobre las vialidades que conectan con el pueblo mágico. Sigue la cobertura en el LiveBlog de N+ https://t.co/9Iq1wy9dRL pic.twitter.com/WP4yJ9hyHx — NMás (@nmas) February 22, 2026

Luego de los hechos registrados en distintos puntos de Jalisco y de la circulación de videos en redes sociales que mostraban momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el administrador de la terminal aseguró que no se han presentado incidentes dentro de… pic.twitter.com/02XGiJABHF — REFORMA (@Reforma) February 22, 2026

