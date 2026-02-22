Escrito por:  Redacción Mundo
Feb 22, 2026 - 4:19 pm

El Gobierno de Jalisco activó el Código Rojo este 22 de febrero de 2026 tras una ola de bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos del estado.

La medida, que no se aplicaba desde 2015, fue anunciada por el gobernador Pablo Lemus con el fin de coordinar una mesa de seguridad entre los tres niveles de gobierno y proteger a la población.

Los hechos se desataron luego de un operativo federal en Tapalpa que derivó en enfrentamientos. Como reacción, presuntos integrantes del crimen organizado incendiaron y atravesaron vehículos para obstaculizar la acción de las autoridades.

De acuerdo con reportes oficiales, estas acciones ocurrieron tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se registraron al menos 25 bloqueos en zonas como Puerto Vallarta, la Carretera Federal 200 y municipios del sur de Jalisco. También hubo cierres y hechos violentos en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y otros estados.

Varias carreteras fueron cerradas y empresas de transporte suspendieron operaciones para salvaguardar a los pasajeros. El Gabinete de Seguridad federal informó que mantiene operativos coordinados para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.

LO ÚLTIMO