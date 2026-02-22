Nemesio Oseguera, capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el domingo por el ejército, desafió como pocos al Estado mexicano para consolidar su poder, con emboscadas a policías, un atentado contra el zar de la seguridad en la capital y hasta el derribo de un helicóptero militar.

Apodado “El Mencho”, de 59 años, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares. Se lo consideraba el último de los capos al estilo de Joaquín el “Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada, encarcelados en Estados Unidos.

“El Mencho” nació en Aguililla, un pueblo del estado de Michoacán (oeste), puerta de entrada a una inhóspita zona montañosa, donde los plantíos ilegales de marihuana florecieron cuando él era un niño. Siendo un joven emigró a Estados Unidos, donde cayó preso por tráfico de heroína y tras cumplir una condena fue deportado.

Al regresar a su tierra natal, se unió al cártel del Milenio. Pero tiempo después, las guerras intestinas de esta organización criminal lo expulsaron de Michoacán.

Una parte del cártel del Milenio se alió a los Zetas, una agrupación fundada por exmilitares de élite que impusieron el terror en ese estado y en otras partes del país.

Peligroso personaje en México

Oseguera se refugió en el vecino estado de Jalisco. A lado del cártel de Sinaloa creó en 2009 a los denominados “Matazetas”, que dos años después se mostraron de manera brutal, dejando 35 cadáveres cerca de una reunión de fiscales del país en Veracruz (este).

Después se independizó para fundar el CJNG, con el que ganó fuerza rápidamente. Tras la extradición hacia Estados Unidos del “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo Zambada”, convirtió a su cartel en el más poderoso de México.

Creó un amplio grupo de sicarios, llegó a fabricar su propio armamento y se expandió a varios estados del país. El Departamento de Estado declaró en 2025 al CJNG como organización terrorista.

Es un cartel “transnacional con presencia en casi todo México”, que trafica fentanilo, extorsiona, hace trata de migrantes, roba petróleo y minerales y comercia armas, indicó. José Reveles, escritor especialista en narcotráfico, explica a la AFP que “El Mencho” es un hombre de “naturaleza violenta” que no temió desafiar a gobiernos de todos los niveles, a diferencia de otros cárteles, que atacan a la autoridad de manera defensiva.

El 20 de junio de 2020 lanzó un inédito asalto contra el ahora súper jefe de la policía mexicana, Omar García Harfuch, entonces titular de la policía capitalina. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellas dos escoltas. En 2015, el CJNG desató una ola de terror en Jalisco. Sus sicarios sorprendieron a balazos a la entonces flamante Gendarmería Nacional, y luego emboscaron a una caravana de policías estatales en una carretera. Derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes RPG, además de provocar bloqueos e incendios callejeros, para impedir la captura del capo. Decenas de personas murieron en estas acciones, entre ellas 20 policías y nueve militares.

Un imperio de sangre con el narcotráfico

“El Mencho” se abrió camino a sangre y fuego, pero por mucho tiempo no lograba competir con los cárteles que controlaban la frontera con Estados Unidos. Entonces, apuntó hacia otros mercados y diversificó su “oferta” de drogas. “Europa, Asia, África y hasta Australia eran menos peleados por los mexicanos y ahí pagan la droga más cara”, añade Reveles. Oseguera mantuvo por años un bajo perfil. “Se cuidaba mucho de no exhibirse públicamente, se sabe poco sobre su vida”, observa Reveles.

Pero en 2025 apareció en las pantallas de dos conciertos de narcocorridos. Pocas fotos se le conocen. En la tarjeta de recompensa del Departamento de Estado aparece con un rostro afilado, pulcramente peinado y un fino bigote, mientras que en una ficha de la DEA de 1989 se le ven con el cabello encrespado y rasgos más toscos.

Se casó en la década de 1990 con Rosalinda González Valencia, con quien tuvo tres hijos antes de divorciarse. Su exmujer y dos de sus hijos fueron detenidos. Ella salió libre, pero “El Menchito”, como se conoce al mayor, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.

