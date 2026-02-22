La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, se dio en medio de una operación aérea y terrestre de alto impacto en Tapalpa, Jalisco, según confirmó la Secretaría de Defensa de México en un comunicado oficial.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Preocupación para Colombia a meses del Mundial, por crisis en México: liga de ese país tomó decisión)

La intervención fue el resultado de trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la autoridad mexicana, la ubicación del objetivo fue posible gracias a labores conjuntas de inteligencia militar y apoyo informativo dentro del marco de cooperación bilateral con Estados Unidos. Con esos insumos se estructuró la intervención en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Lee También

Para ejecutar la operación participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El objetivo: capturar a Rubén “N”, conocido con el alias de ‘El Mencho’, señalado cabecilla del CJNG.

Combate armado en la captura de ‘El Mencho’

Durante el operativo, el personal militar fue atacado. Según la Secretaría de Defensa, los uniformados repelieron la agresión en defensa propia. En el lugar murieron cuatro integrantes del CJNG.

Tres presuntos integrantes de la organización resultaron gravemente heridos y fueron evacuados vía aérea hacia Ciudad de México. Sin embargo, fallecieron durante el traslado. Entre ellos se encontraba Rubén “N”, alias ‘El Mencho’. Las autoridades señalaron que serán las instancias competentes las que adelanten los procedimientos periciales para la plena identificación.

En el mismo procedimiento fueron detenidos otros dos presuntos integrantes del grupo criminal. Además, se incautaron armas y vehículos blindados, incluyendo lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos con protección balística.

La acción dejó tres elementos del Ejército lesionados, quienes también fueron trasladados a instalaciones médicas en Ciudad de México para recibir atención urgente.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

Refuerzan seguridad en Jalisco por la caída de ‘El Mencho’

Tras el operativo, el Gobierno mexicano ordenó el envío de más elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército desde el centro del país y estados cercanos, con el fin de reforzar la seguridad en Jalisco ante posibles reacciones del grupo criminal.

La Secretaría de Defensa indicó que la operación fue resultado de coordinación interinstitucional y cooperación internacional, y que las autoridades competentes continuarán con los actos legales y periciales correspondientes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.