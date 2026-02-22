Si suele pasar por la avenida carrera 68, prográmese desde ya. Habrá cierre total entre la avenida calle 63 y la calle 64C por el desmontaje y demolición del puente peatonal ubicado en la calle 63F, frente al colegio Cafam. La medida aplicará en ambos sentidos de la vía y será únicamente en horario nocturno.

Los trabajos empezarán el 20 de febrero de 2026 y se extenderán hasta el 27 de febrero. El horario será de 12:30 a. m. a 3:30 a. m., franja escogida para disminuir el impacto en el tráfico habitual de ese corredor del occidente de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad avaló un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para ordenar la circulación mientras se adelantan las obras, que hacen parte del contrato IDU-350-2020. La entidad señaló que el objetivo es mantener la movilidad y evitar congestiones mayores durante esos días.

Una buena noticia para quienes usan transporte público es que las rutas del SITP no tendrán cambios, ya que el cierre se hará por fuera de su horario de operación. Así las cosas, los usuarios del sistema no deberían notar modificaciones en sus recorridos habituales.

En cuanto a los vehículos particulares, quienes vayan en sentido norte-sur por la carrera 68 deberán desviarse por la calle 66 al occidente, tomar la carrera 69 al sur y luego la calle 63 al oriente para volver a la 68. En el otro sentido, los conductores tendrán que usar la calle 63 al oriente, la carrera 60 al norte y la calle 68 al occidente para reconectarse con la vía.

Además, quienes circulen por la calle 63 y quieran tomar la carrera 68 al norte deberán continuar hacia el oriente, subir por la carrera 60 y después tomar la calle 68 al occidente.

Para los peatones también habrá cambios: el cruce deberá hacerse por la intersección semaforizada de la carrera 68 con calle 64C mientras se desmonta el puente.

