Una emergencia por una fuga de gas natural causó afectaciones en la movilidad del norte de Bogotá, luego de que las autoridades ordenaran el cierre preventivo de un tramo de la Autopista Norte mientras se atendía la situación y se descartaban riesgos para la ciudadanía.

De acuerdo con Blu Radio, hacia las 12:25 a. m. personal técnico de la empresa Vanti logró contener la emergencia tras varias horas de intervención, sin que se reportaran nuevos incidentes asociados a la red de gas.

Esto permitió habilitar nuevamente el tránsito vehicular en sentido Chía–Bogotá, Sin embargo, la calle 209 permanece cerrada en ambos sentidos. La restricción se mantendrá mientras se completan los trabajos técnicos sobre el terreno y la infraestructura de servicios públicos en ese punto.

La medida implica desvíos y cambios en los recorridos habituales, por lo que se recomienda planear rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento.

Según los primeros reportes, la fuga habría sido ocasionada por daños en una tubería, lo que activó los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de eventos.

🚨Controlamos una fuga de gas por obras en vía pública, en la Autopista Norte con Calle 209 zona torca, no se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. pic.twitter.com/ZfQ05ogNVo — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 18, 2026

Fuga de gas en Álamos Norte provocó cierres

De manera paralela a la emergencia registrada en el norte de la capital, en el sector de Álamos Norte, localidad de Engativá, también se presentó una fuga de gas que obligó a activar protocolos preventivos en una zona residencial de Bogotá.

La emergencia derivó en cierres preventivos de algunos accesos viales, restricciones de tránsito y presencia de equipos especializados en el área, mientras se adelantaban inspecciones sobre la red para descartar nuevas filtraciones o acumulaciones de gas.

Aunque la fuga fue contenida, en el sector permanecen medidas de precaución mientras concluyen las evaluaciones técnicas y se certifica la estabilidad del sistema.

