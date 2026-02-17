La competencia llegó a su fin y ya hay campeón. Zambrano ganó el ‘Desafío Siglo XXI’ tras imponerse en la prueba definitiva del ‘reality’ de Caracol Televisión, en una final que combinó exigencia física, estrategia y tensión hasta el último momento.

El último capítulo llevó a los finalistas a enfrentarse en una dinámica diferente a las tradicionales, pues debían llegar a Cartagena por sus propios medios, cumpliendo una serie de reglas estrictas impuestas por la producción.

La sanción que marcó la final del reality

Uno de los momentos más comentados del episodio ocurrió cuando ‘Rata’ y Valentina fueron sorprendidos incumpliendo una de las normas clave del reto final.

Según se evidenció en el programa, la pareja utilizó celulares para pedir ayuda durante el recorrido, pese a que estaba expresamente prohibido hacer llamadas o solicitar apoyo externo.

Cuando ya se encontraban descansando en un hotel, el juez del Desafío les mostró la falta y las pruebas, lo que derivó en una sanción inmediata por conducta indebida.

El castigo y la ventaja para Zambrano en el Desafío

Como consecuencia de la infracción, ‘Rata’ y Valentina debieron permanecer una hora más en el hospedaje, lo que retrasó su salida hacia el siguiente punto del recorrido.

La pareja tenía previsto continuar el trayecto a las 7:00 de la mañana, pero solo pudo hacerlo a partir de las 8:00 a. m., situación que terminó siendo determinante en el desenlace de la final.

Zambrano aprovechó esa ventaja y logró completar el recorrido en el menor tiempo, resultado que lo llevó a consagrarse como ganador del Desafío Siglo XXI.

