Rodolfo Chaparro es un médico que llegó a la vida de la cantante y actriz Lady Noriega en uno de los momentos más difíciles de su carrera. La artista buscaba ayuda para tratar las secuelas que le habían dejado los biopolímeros inyectados en sus labios, una situación que afectó su salud y su apariencia.

La intervención hecha por Chaparro fue compleja y permitió a Noriega recuperar el estado natural de su rostro, un procedimiento que, según ella misma ha dicho, duró cerca de cinco horas.

Lee También

Desde entonces, Lady Noriega y Rodolfo Chaparro han consolidado una relación de más de 12 años, basada en el amor, la fe, la complicidad y el apoyo mutuo. La artista ha expresado en varias ocasiones la gratitud hacia Chaparro por su acompañamiento tanto en lo profesional como en lo personal durante el proceso de recuperación.

Tras la cirugía, Noriega retomó su carrera artística, incorporándose nuevamente a la escena musical. Una de sus participaciones más destacadas fue en la composición ‘Las mujeres de mi tierra’, junto al reconocido artista tradicional Alfredo Gutiérrez, lo que marcó un nuevo capítulo en su carrera después de superar los problemas ocasionados por los biopolímeros.

Rodolfo Chaparro, además de su trabajo con Lady Noriega, ofrece una amplia gama de servicios estéticos según sus redes sociales. Entre ellos se incluyen procedimientos como ácido hialurónico, cosmética biológica, depilación láser y médica, dietas personalizadas, endermología (LPG), hilos de sustentación facial, intralipoterapia, láser facial, entre otros procedimienots.

Su trayectoria en estética y medicina estética lo ha colocado en el centro de la atención mediática, tanto por sus pacientes como por sus seguidores en redes sociales.

¿Por qué el esposo de Lady Noriega está siendo investigado?

No obstante, Rodolfo Chaparro se encuentra actualmente bajo investigación por la Fiscalía General de la Nación. La pesquisa judicial cuestiona la legitimidad de sus credenciales académicas y su formación como cirujano plástico.

Durante años, la Fiscalía ha indagado posibles casos de falsificación de títulos universitarios y obtención de credenciales no válidas, lo que ha causado debate sobre la validez de su ejercicio profesional en cirugía estética.

A pesar de la investigación, la relación con Lady Noriega y los resultados visibles de su intervención han mantenido la atención pública sobre Chaparro.

Pese a la controversia, Lady Noriega y Rodolfo Chaparro muestran que disfrutan de su relación, permaneciendo juntos frente a las dificultades.