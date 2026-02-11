Los actores llegarán con una gran carga de experiencia en la pantalla, pero también con una personalidad que promete alterar la dinámica dentro de ‘La casa de los famosos‘. No solo son conocidos por su talento en la interpretación de personajes, sino que están listos para dejar su huella de una manera inesperada.

¿Cuáles son los nuevos integrantes de ‘La casa de los famosos’?

Lady Noriega es una de las artistas más queridas y admiradas del país. A lo largo de su carrera, ha destacado como cantante y actriz, pero fue su participación en ‘Masterchef celebrity’ en 2022 la que la catapultó nuevamente al ojo público.

En el programa de cocina, mostró su habilidad para la competencia y, más allá de su capacidad culinaria, dejó claro que tiene una personalidad fuerte y decidida.

Noriega es conocida por su carácter, su belleza y su independencia. No es una persona que acepte fácilmente órdenes, ni que se conforme con ser parte del grupo sin mostrar su verdadera esencia.

Esto la convertirá en un personaje clave dentro de ‘La casa de los famosos‘, pues su forma de ser podría provocar tanto admiración como confrontación entre los demás concursantes.

‘Juancho’ Arango

Por otro lado, ‘Juancho’ Arango, quien también ha tenido una carrera destacada en la televisión, se hizo famoso por su participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’ en 2023.

En ese ‘reality’, demostró su personalidad competitiva y su determinación, dos características que podrían influir en su comportamiento dentro del programa. Su actitud de líder y su capacidad para imponer su punto de vista ya han causado controversia en ocasiones, por lo que su llegada al ‘reality’ promete traer más tensiones y confrontaciones.

Será interesante ver cómo se relaciona con los demás participantes, ya que su carácter podría ser un reto para muchos.

La llegada de Lady y ‘Juancho’ promete un giro en la competencia, aportando un nuevo nivel de emoción, rivalidad y sorpresas. Los dos llegan con una sola misión: dejar su marca y hacer que todos hablen de ellos.

No cabe duda de que su participación cambiará la dinámica dentro del ‘reality’ y llevará el programa a nuevos niveles de intriga y entretenimiento.

