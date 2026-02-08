Este domingo, 8 de febrero, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación de ‘La casa de los famosos’ 2026, un ‘reality’ del Canal RCN que llama la atención porque muestra la dificultad de la convivencia entre distintas personalidades de la farándula nacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “Humillada, me botó con una patada”: Johanna Fadul se destapa por expulsión de ‘La casa de los famosos’)

Este domingo fue un capítulo muy fuerte porque primero hubo posicionamiento, en el que los participantes se dijeron todo lo que les molestaba de los otros, con muchas palabras incluso fuertes y agresivas.

Luego, ya en la jornada de eliminación, hubo sorpresa porque se fueron dos participantes muy fuertes y que tenían pinta de poder avanzar mucho en la competencia.

Lee También

Quiénes fueron las eliminadas de ‘La casa de los famosos’

Al pararse en la placa de eliminación, Karla y Marcelo Cezán comenzaron a dar los resultados. Las primeras en salvarse fueron Yuli Ruiz y Alexa Torres, quienes se sorprendieron bastante con el resultado porque fue bastante elevado.

Luego, la sorpresa estuvo en los siguientes salvados, puesto que Jay Torres y Juan Palau fueron los siguientes mencionados para volver a la competencia. Así las cosas, todo quedó entre cuatro participantes muy importantes, que incluso tuvieron votaciones bastante parejas.

Sin embargo, Colombia eligió que las eliminadas eran Marilyn Patiño, quien había manifestado varias veces su deseo de salir, y Sara Uribe, quien tenía intenciones de seguir avanzando en la competencia.

Así las cosas, ‘Campanita’ y Manuela Gómez volvieron al interior de la casa para seguir en competencia por, al menos, una semana más.

(Ver también: “¡Formato tan tóxico!”: Angélica Jaramillo se fue contra ‘La casa de los famosos’, por su hermana)

Quién fue el nominado por las eliminadas

Como cada semana, a las eliminadas se les puso la tarea de nominar a un participante y su elegido fue Valentino Lázaro, ya que, según dijeron, nunca ha estado en la placa, es muy fuerte y por eso toca probarlo para ver cómo le va en esa instancia.

* Pulzo.com se escribe con Z