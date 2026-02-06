Maiker Smith, un comediante y creador de contenido de 34 años, ha ganado popularidad gracias a su estilo único en redes sociales, donde se especializa en mostrar situaciones cotidianas con un toque humorístico.

Su enfoque sencillo y directo, a menudo ambientado en lugares comunes como calles o reuniones, le ha permitido conectar con una audiencia diversa que se identifica con los temas que aborda.

Además, su habilidad para reírse de sí mismo y de los momentos más simples ha sido clave en su éxito en plataformas como Instagram y TikTok.

Antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’, Maiker ya era conocido por su capacidad para crear contenido que refleja la vida diaria de una manera genuina y accesible.

En el proceso de selección para el programa, Maiker logró superar a Sebastián Arévalo, conocido como ‘el Sebastucho’, quien con solo 23 años también estaba luchando por un lugar en el ‘reality’.

Sin embargo, fue Maiker quien logró asegurar su cupo en la competencia, donde deberá enfrentar dinámicas intensas de convivencia, retos y exposición constante ante las cámaras.

El ingreso de Maiker al programa causó gran expectativa, no solo entre sus seguidores, sino también entre quienes lo conocerían por primera vez a través de este formato más amplio y personal. Sin embargo, su participación tomó un giro inesperado cuando se produjo un controversial incidente con Johanna Fadul, quien fue expulsada por un comentario racista.

Durante una dinámica de posicionamiento en ‘La casa de los famosos‘, Johanna Fadul se dirigió a su compañero ‘Campanita’ y le dijo:

“Tanto tu alma como tu mente están tan oscuras como tu color de piel”.

Este comentario provocó un rechazo inmediato dentro de la casa y una ola de indignación en redes sociales, llevando a la producción a expulsar a la actriz el pasado 2 de febrero de 2026.

La decisión fue tomada luego de considerar que las palabras de Fadul cruzaron los límites de respeto y convivencia que el programa promueve, y RCN, canal encargado del ‘reality’, subrayó su compromiso con la diversidad y el respeto humano.

Ante esta situación, Maiker Smith se pronunció públicamente, condenando las palabras de Fadul y dejando claro que no podía tolerar ese tipo de comentarios.

Sin embargo, algunos seguidores del programa acusaron a Maiker de haberse sentido aludido por las declaraciones de Fadul, aunque estas iban dirigidas específicamente a Campanita.

Ante estas acusaciones, el equipo de Maiker emitió un comunicado en redes sociales donde expresaron:

“Nadie conoce el peso del costal que no carga, ninguna persona que no haya vivido el racismo tiene derecho a MINIMIZAR nuestro sentimiento. Alzar la voz nunca dejará de ser opción para nosotros. Maiker levantó la voz por él y por todos los que en algún momento hemos sido discriminados por nuestro color de piel”.

Este pronunciamiento dejó claro que Maiker no solo estaba reaccionando a una situación personal, sino defendiendo a aquellos que han sido víctimas de racismo en su vida cotidiana.

