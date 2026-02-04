Canal RCN confirmó oficialmente la lista de los 24 famosos que participarán en la undécima temporada de ‘Masterchef Celebrity‘, el ‘reality’ de cocina más visto y comentado del país. Aunque el canal aún no ha revelado la fecha exacta de estreno, al hacer cuentas con la programación actual del canal de las tres Letras, ya es posible anticipar cuándo podría llegar esta nueva entrega a la pantalla.

Actualmente, RCN mantiene al aire la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, ‘reality’ de convivencia que se encuentra en su recta final.

De acuerdo con el número de participantes que aún continúan en competencia, las dinámicas de eliminación —que podrían incluir dobles salidas por capítulo o el ingreso de nuevas celebridades— y el ritmo habitual del formato, se estima que el ganador de esta edición sería coronado hacia finales de junio.

Este cálculo, aunque no oficial, se basa en el comportamiento de temporadas anteriores y en la duración promedio del programa.

Si ese escenario se cumple, todo apuntaría a que ‘Masterchef Celebrity’ 2026 iniciaría a comienzos de julio, tomando el relevo en el horario estelar del canal.

Esta estrategia de programación no sería nueva para RCN, que suele encadenar sus ‘realities’ más exitosos para mantener la atención del público sin pausas prolongadas entre grandes producciones.

Por ahora, el canal no ha confirmado la fecha de lanzamiento ni ha revelado detalles adicionales sobre la dinámica de esta temporada.

Sin embargo, la expectativa crece entre los televidentes, especialmente tras conocerse la lista completa de los participantes, quienes dejarán atrás por varios meses sus rutinas profesionales como actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido digital.

¿Quiénes son los jurados de ‘Masterchef’ 2026?

En cuanto al jurado, esta temporada contará con un panel de lujo. Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso serán los encargados de evaluar cada preparación, aportar su experiencia y, en muchos casos, poner a prueba el carácter de los participantes con comentarios directos y exigentes.

Su presencia garantiza rigor, aprendizaje y momentos de alta tensión en la cocina más famosa del país.

Mientras RCN guarda silencio sobre la fecha oficial, todo indicaría que el estreno está para el segundo semestre del año. Por ahora, los seguidores del formato ya hacen cuentas y se preparan para una nueva temporada que promete emociones, rivalidades y muchos sabores en horario ‘prime’.

