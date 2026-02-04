Lina Tejeiro vuelve a estar en el centro de la conversación mediática tras confirmarse como una de las participantes oficiales de ‘Masterchef Celebrity’ 2026, uno de los ‘realities’ más esperados de la televisión colombiana.

La actriz hará parte de la lista de los 24 famosos que aceptaron el reto de cambiar los libretos y los reflectores por delantales, cuchillos y fogones, en una edición que ya se encuentra en plena etapa de grabación.

La revelación de la lista oficial de participantes provocó gran expectativa entre los seguidores del programa, no solo por la diversidad de perfiles —actores, comediantes, creadores de contenido, periodistas y deportistas—, sino también por algunos reencuentros que prometen dar de qué hablar.

¿Quién es el exnovio de Lina Tejeiro que estará con ella en ‘Masterchef’ 2026?

Uno de los más comentados es el de Lina Tejeiro y Sebastián Vega, actor bumangués con quien la actriz mantuvo una relación sentimental en el pasado.

Ambos se conocieron y se enamoraron siendo muy jóvenes, cuando compartían set en la icónica serie ‘Padres e Hijos’, producción que marcó a toda una generación y fue clave en el inicio de sus carreras. En ese entonces, Lina y Sebastián tenían alrededor de 15 años y vivieron una relación que duró cerca de tres años, convirtiéndose en uno de los primeros noviazgos públicos de la actriz.

Con el paso del tiempo, Lina Tejeiro ha hablado en algunas entrevistas sobre una relación amorosa que calificó como “tormentosa”, marcada por la inmadurez, los celos y las discusiones propias de la edad, dejando entrever que se trató de una de sus mayores desilusiones sentimentales porque quiso mucho al actor.

Aunque nunca mencionó nombres de manera directa, las versiones siempre apuntaron a Sebastián Vega, con quien existen imágenes y registros de la época en la que ambos grababan la serie.

Ahora, años después y con una madurez personal y profesional evidente, los dos actores se reencontrarán en la cocina más famosa del país, lo que ha despertado curiosidad entre los televidentes sobre cómo será su interacción frente a las cámaras.

Sin embargo, todo indica que ambos llegan a ‘Masterchef Celebrity’ 2026 en una etapa distinta de sus vidas, enfocados en el reto gastronómico y en mostrar una faceta diferente ante el público.

Nombres de algunos confirmados a ‘Masterchef’ 2026

La lista confirmada del ‘reality’ incluye nombres como Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Jimmy Vásquez, Marcela Carvajal, Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Pautips, Robert Farah y Virginia Lizcano, entre otros.

Con este elenco y con historias del pasado que resurgen, ‘Masterchef Celebrity’ 2026 promete convertirse en una de las temporadas más comentadas y emocionantes.

