En una entrevista concedida a un pódcast en México con Jessie Cervantes, Jessi Uribe abrió su corazón y habló, por primera vez con tanta claridad, de uno de los episodios más difíciles de su carrera: el conflicto legal que enfrenta con un exmánager por el manejo de sus regalías y la administración de su música.

El cantante colombiano reconoció que, al inicio de su carrera, actuó con total ingenuidad. “Yo fui muy inocente”, confesó. Según relató, esa persona no solo era su mánager, sino que también cumplía el rol de abogado, disquera y administrador de su dinero. “Todo se lo entregué: mi talento, mi confianza. Yo pensaba que así iba a ser exitoso porque él me apoyó al comienzo”, explicó.

Con el paso del tiempo, Uribe empezó a notar inconsistencias, pero fue realmente cuando inició su relación con Paola Jara, también artista, que comprendió la magnitud del problema. “Paola me empezó a hablar de las regalías, de cómo funcionaban las cosas”, recordó.

Al revisar los contratos, se dio cuenta de que el 50 % quedaba para la distribuidora, el otro 50 % para el mánager, y que a él, como intérprete y compositor, no le llegaba nada por regalías. “Yo era muy joven, a mí solo me pagaban por cantar y ya, no me quedaba nada más”, aseguró.

Además, reveló que muchas de sus canciones no estaban registradas a su nombre en la sociedad de autores, pues su exmánager figuraba como coautor.

“Eso no era mío porque él se metía como autor. Y es la primera vez que hablo de esto públicamente, porque ahora estamos en procesos legales y ya puedo decirlo con conocimiento”, afirmó, dejando claro que no está mintiendo.

Uribe también contó que durante años le hicieron creer que primero debía “hacerlo ganar a él” antes de pensar en su propio beneficio. Tras cinco años de trabajo intenso, decidió plantear un nuevo acuerdo: pasar de un reparto 50/50 a un 60/40 a su favor.

“Le dije que yo había trabajado demasiado en Colombia, viajando de pueblo en pueblo, sin avión, incluso durando hasta 24 horas en carretera”, relató.

La respuesta de su mánager fue desalentadora. Según el cantante, le dijo que el negocio estaba mal y que él estaba “mal pago”. “Eso me dio mucha tristeza”, confesó Jessi, quien recordó que varias de sus canciones han sido grabadas por artistas de talla internacional como Christian Nodal, Alejandro Fernández, Paola Jara y Francy, entre otros.

Aun así, aseguró que lleva cerca de un año sin recibir un solo peso por regalías, ni por lo que canta ni por lo que escribe.

Su exmánager, a quien consideraba su compadre, le pidió que no registrara las canciones porque él mismo se encargaría de hacerlo. “Yo confié y le dije: ‘bueno, sí señor, hágale’”, concluyó Uribe, dejando en evidencia una historia marcada por la confianza mal depositada y una dura lección en la industria musical

