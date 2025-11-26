La llegada de Emilia, la primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe, marcó un antes y un después en la vida de los reconocidos artistas de música popular. Desde el nacimiento de la bebé, ambos han optado por un estilo de vida mucho más reservado, priorizando la intimidad familiar por encima de la exposición mediática que tradicionalmente los ha acompañado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jessi Uribe expuso primeros videos de su hija con Paola Jara y salió a flote cómo es la bebé, Emilia)

Sin embargo, una reciente revelación en redes sociales volvió a ponerlos en el centro de la conversación pública: la compra de un lujoso piano de cola blanco, cuyo valor aproximado es de 70 millones de pesos.

La imagen del imponente instrumento fue compartida por el propio Jessi Uribe, lo que de inmediato provocó un intenso debate entre seguidores y usuarios de plataformas digitales.

Lee También

Se trata de un piano Yamaha de alta gama, instalado en su residencia como parte de las adecuaciones que la pareja ha venido haciendo para recibir a su hija en un ambiente donde la música —elemento fundamental en sus carreras— ocupe un lugar central.

De acuerdo con portales especializados en instrumentos musicales, un piano de características similares puede costar más de 52 millones de pesos en su versión negra, y alcanzar incluso los 18.000 dólares, es decir, cerca de 70 millones de pesos, dependiendo del distribuidor y las especificaciones.

Para muchos admiradores de la pareja, la compra del piano representa una inversión natural en el entorno creativo y artístico en el que ambos se desenvuelven. Consideran que, siendo dos de los artistas más reconocidos de su género, es entendible que quieran que Emilia crezca rodeada de música y estímulos que fortalezcan su desarrollo.

No obstante, otros seguidores de la pareja expresaron su inconformidad, cuestionando la pertinencia de destinar una suma tan elevada a un objeto que, por ahora, tiene un propósito más estético y simbólico que práctico, especialmente considerando que la bebé tiene menos de un mes de vida.

A pesar de las opiniones divididas, la pareja ha mostrado entusiasmo por integrar el piano a su rutina familiar. Jessi Uribe comentó en su red social que su intención es usar el instrumento para motivar a Emilia a explorar el mundo musical desde temprana edad.

Paola Jara, por su parte, también ha compartido pequeños vistazos de los espacios que han acondicionado para la bebé, siempre destacando el deseo de ofrecerle un hogar cálido, seguro y lleno de amor.

Más allá del costoso regalo, tanto Uribe como Jara han mostrado cómo se adaptan a su nueva vida como padres primerizos. Aunque su actividad en redes sociales se ha reducido, ambos han compartido momentos íntimos y reflexiones sobre esta etapa, dejando claro que su prioridad es el bienestar de Emilia.

Por ahora, la pareja no ha respondido directamente a las críticas ni al revuelo que causó la compra del piano. Sin embargo, su enfoque continúa puesto en disfrutar esta nueva etapa y construir un entorno armonioso para su hija.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.