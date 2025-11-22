Desmontando rumores y consolidando vínculos, la nueva integrante de la familia conformada por los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe se convirtió en la protagonista de escenas emocionantes y conmovedoras.

La llegada de Emilia fortaleció el núcleo familiar del reconocido dúo musical, algo que quedó evidente en un tierno video que circuló ampliamente en redes sociales en el que aparecen los 4 hijos que tuvo Uribe con Sandra Barrios.

En las imágenes se observa a los cuatro menores que decidieron brindar una calurosa bienvenida a su pequeña hermanita. Se observa a los niños visitando a Paola Jara con camisetas diseñadas especialmente para celebrar la llegada de la bebé y un mensaje que decía: “Te esperamos, baby E”.

¿Cómo fue la reacción de Paola Jara por mensaje de hijos de Jessi Uribe?

Al ingresar al lugar, el video muestra a una Paola Jara visiblemente conmovida e incapaz de contener la emoción ante la sorpresa preparada por los niños. La escena terminó por derrumbar cualquier especulación de conflicto, dejando claro que la integración familiar se encuentra más sólida que en cualquier otro momento.

Paola Jara no ocultó su cara de sorpresa y, aunque no pronunció muchas palabras, recibió con un “ay, tan lindos” y una abrazo a los niños. Además, les agradeció por el emotivo gesto.

Esto se dio antes del nacimiento de Emilia el pasado 19 de noviembre de 2025, motivó una celebración especial. La pareja compartió una galería de fotos y un mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores, quienes acompañaron con entusiasmo esta nueva etapa.

La bienvenida organizada por los hijos de Jessi Uribe no solo conmovió a la familia, sino que también provocó reacciones entre sus seguidores, convirtiéndose rápidamente en un contenido ampliamente compartido en medios y redes sociales.

En este sentido, la consolidación de la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara, reflejada en el recibimiento de la pequeña Emilia, se convirtió en un testimonio del amor, la unión familiar y la superación que caracteriza a la pareja artística, incluso en un entorno donde los rumores y especulaciones surgen con frecuencia.

