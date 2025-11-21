Karen Lizarazo, recién nominada al Latin Grammy 2025, presenta su versión de “Diciembre”, una mezcla de vallenato con folclor para celebrar esta navidad. Para la artista, esta canción se convierte en un regalo navideño para su mancha morada y para su mamá, quien le dio la idea de grabar su versión del tema.

Sigue a PULZO en Discover

Karen y su madre escucharon esta canción en un viaje a la feria de Cali cuando era una niña. En aquel entonces, la original, escrita por el fallecido cantautor Junior Jein, se volvió un himno de las épocas navideñas de la capital del Valle del Cauca y marcó un recuerdo especial para la Patrona del Vallenato.

En aquellos años, este tema era una salsa choque, que antes se llamaba raspa con reguetón. Ahora, la artista la presenta como un vallenato que mezcla cumbia, porro, fandango e instrumentos como clarinetes, trombones, tambores, batería, guitarra eléctrica, caja, acordeón y guacharaca su versión.

Lee También

“Esta canción representa un regalo de navidad para mi mamá y cumplirme a mi misma de tener un himno para la mancha morada decembrina. Nosotros no teníamos una canción que nos representara en esta época del año, una canción que fuera nuestra en vallenato y que no fuera un vallenato que ya fuera parte de la cultura del género. va ser el clásico de karen lizarazo para que me recuerden siempre en diciembre con esta canción ”, Karen Lizarazo.

El fin de año de Karen Lizarazo Este 2025 estuvo marcado para la Patrona del Vallenato con el lanzamiento de “De amor nadie se muere” el último álbum de la artista y por el que estuvo nominado en los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato. Para el próximo año, la artista quiere arriesgarse, hacer colaboraciones y explorar nuevos ritmos sin dejar su esencia y el amor por la música vallenata.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.