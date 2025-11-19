Miguel Ayala, el joven artista musical que se distinguió en el reality de imitación ‘Yo me llamo’ en 2023, vive momentos difíciles luego de su secuestro en la vía Panamericana cuando regresa del departamento del Cauca hacia Cali después de una presentación. Se cree que su retención fue a manos de miembros de las disidencias de las Farc.

Sigue a PULZO en Discover

El joven, que ha trazado su propio camino en la escena artística colombiana y haciendo honores al legado musical de su padre, Giovanny Ayala, habría sido retenido por desconocidos en varios vehículos y se lo llevaron junto a su mánager con rumbo desconocido.

El cantante de 18 años ha logrado ubicarse en el radar del público y de la industria musical en gran medida por su participación en este popular programa, en el que en un homenaje a su progenitor, interpretó la canción ‘De qué te las picas’.

Mientras tanto, en las redes sociales, Miguel Ayala se ha consolidado como una sensación. Con más de 110 mil seguidores en TikTok y cerca de 28 mil en Instagram, Ayala ha sabido conquistar al público juvenil. En dichas plataformas, el joven artista comparte tanto covers de los sencillos de su padre como sus propios temas, lo cual le ha permitido ganar reconocimiento y reafirmar su nombre en el mundo de la música.

Lee También

No obstante, su carrera artística no ha sido lo único que ha mantenido ocupado a Miguel. El joven artista, que ha demostrado interés en su apariencia, decidio en 2024 someterse a un procedimiento estético facial, un hecho que compartio en las redes sociales y que produjo cierto debate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 👨‍⚕️ Dr. Luis Miguel Lopez | (@dr.luismiguellopez)

Un video subido al instagram del doctor Luis Miguel López muestra a Miguel aplicándose bótox para eliminar algunas marcas faciales. Este procedimiento estético, recibió críticas por ser tomado a tan temprana edad, encendiendo comentarios como “¿Tan joven?”, “muy jovencito para eso” y “cuando tengas más años lo vas a lamentar” en la comunidad digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.