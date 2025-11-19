Miguel Ángel Ayala fue secuestrado entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, según se reveló en las últimas horas, e iba en compañía de su tour mánager, que en W Radio fue identificado como Nicolás.

El hijo de Giovanny Ayala se movilizaba por la vía Panamericana, pero ya se supo qué estaba haciendo horas antes de que fuera secuestrado.

Diferentes versiones confirman que Ayala estaba en Huisito, un corregimiento de El Tambo, Cauca. Allí, él tuvo unas presentaciones musicales y tomó camino para ir hacia Cali.

Sin embargo, esta es una zona muy caliente. La vía Panamericana entre Popayán y Cali ha sido objeto de varios ataques en el tiempo reciente y se sabe que los lugares en los que estuvo Miguel Ayala es una zona que controla 100 % las disidencias de las Farc.

Hasta el momento, ningún grupo delictivo se ha adjudicado el secuestro del hijo de Giovanny Ayala, pero se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre lo que estaría detrás de este flagelo.

En las últimas semanas, El Tambo ha estado en el ojo de la opinión pública porque han ocurrido diferentes hechos delictivos. Extorsiones que detienen obras de infraestructura, atentados a subestaciones de Policía, secuestro de militares, rescates de extranjeros secuestrados, entre muchos otros hechos han sucedido recientemente.

