La sociedad colombiana se ha visto sacudida por un caso de extrema crueldad animal en el departamento de Antioquia, donde un hombre agredió a un perro hasta causarle la muerte, un hecho que, tras ser registrado en video, se viralizó en redes sociales y desató una ola de indignación a nivel nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Las autoridades y figuras públicas han reaccionado con determinación, ofreciendo importantes recompensas para lograr la captura del responsable.

(Vea también: Millonaria recompensa por información del hombre que pateó y mató a un perro que le robó carne)

El señalado agresor ha sido identificado como Fernando Alonso Oviedo, y los hechos, según testimonios, habrían ocurrido en el municipio de Sonsón, Antioquia. En las aterradoras imágenes que circularon ampliamente, se observa cómo el hombre golpea al indefenso animal en repetidas ocasiones, finalizando con un brutal impacto contra el suelo que, presuntamente, terminó con la vida del canino.

Lee También

Ante la gravedad del crimen y la presión de la opinión pública, se sumó la voz y el bolsillo de una figura reconocida en el ámbito de la música popular. El cantante llanero Giovanny Ayala se pronunció vehementemente a través de sus redes sociales, visiblemente afectado por la inhumanidad del suceso.

Ayala, en un acto de solidaridad y furia ante la injusticia, anunció que ofrecería una recompensa adicional. En su mensaje, el artista expresó: “30 MILLONES DE PESOS de recompensa a quien dé información por el paradero de este tipo que cometió un acto inhumano”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giovanny Ayala (@giovannyayalaoficial)

El mensaje de Giovanny Ayala resonó con la frustración y la rabia colectiva. Con notable indignación, el artista no solo expuso el rostro del denunciado, sino que también profirió un enérgico llamado a la acción.

“Esta persona no es un ser humano, es una bestia, es una persona que no tiene corazón, no tiene humanidad,” sentenció el cantante, condenando la brutalidad del ataque y diferenciándose de una simple corrección a una mascota. Su clamor se convirtió en un llamado a la acción cívica:

“La persona que mire esa cosa, denúnciela. Vamos a denunciar a esta persona porque esta persona no puede pasar así, mañana sigue matando a mascotas, mata la suya o la mía, donde quiera que se encuentre.”

Giovanny Ayala, además, utilizó su plataforma para introducir una reflexión de orden ético y espiritual sobre el trato hacia los animales, citando un principio fundamental de la moral judeocristiana. Hizo hincapié en la enseñanza bíblica sobre la responsabilidad humana hacia la creación:

“La Biblia enseña que se debe cuidar de los animales, destacando que el cuidado de las criaturas es una señal de una persona justa. Proverbios 12:10 dice: ‘El justo cuida de sus animales, pero el perverso es cruel con ellos’”. Este pasaje subraya la obligación humana de tratar a los animales con respeto, compasión y dignidad, en contraste con la crueldad demostrada por el agresor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.