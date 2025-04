El programa ‘La casa de los famosos’ estuvo picante en la noche de este 19 de abril tras la aparición del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien supuestamente tuvo una relación sentimental con Yina Calderón, según ha contado la ‘influenciadora’.

(Lea también: Altafulla casi le sopla a Yina Calderón que ‘Epa Colombia’ está presa; reacción lo expuso)

La controversia no se hizo esperar: Calderón, conocida por su sinceridad sin filtros, apenas vio al cantante se sentó, hizo mala cara y no cantó ni una sola canción junto a sus compañeros.

Ayala, intérprete de éxitos como ‘De rodillas’ y ‘Un idiota’, es un hombre reconocido en el género popular, con una fanaticada fiel. En el programa emocionó a los participantes, mientras que en las redes sociales puso a los internautas a reaccionar por su aparición y la actitud que tuvo Yina al verlo.

El origen de esta disputa se remonta a 2014, cuando habrían compartido un almuerzo y un viaje durante la Semana Santa en Villavicencio. Calderón ha sostenido que este encuentro marcó el inicio de un romance, afirmando estar “enamorada” en ese entonces. Sin embargo, Ayala ha desmentido cualquier vínculo amoroso, limitando su relación a un encuentro casual sin trascendencia.

En una declaración que generó revuelo, el cantante llegó a calificar a Calderón de manera despectiva, algo que, según usuarios en X, dejó a la influenciadora profundamente dolida.

Esta narrativa ha sido repetida en múltiples publicaciones en redes, donde se señala que Ayala negó el romance y minimizó el rol de Calderón en su vida. Incluso, ella ha dicho que en medios de comunicación él alguna vez se refirió a ella como “una prepago”.

En el programa, la ‘influenciadora’ ha reiterado su versión de los hechos, asegurando que el desdén de Ayala es una afrenta personal.

Hace unas semanas, el cantante apareció en una entrevista con el canal musical Radiola TV, donde afirmó que nunca negaría una relación, sin embargo, expresó que no es cierto que haya tenido un vínculo sentimental con Yina.

“La conocí en una Semana Santa que ella fue Villavicencio. Yo la reconocía por haberle tirado el cuchillo a uno de sus compañeros en el programa y no más, no sabía nada más de ella. Cuando estábamos de vacaciones en la finca y mis hijos me dicen: ‘Papi, invite a Yina’. Yo pregunté que dónde estaba y me dijeron que mirando unos peces. Yo fui a saludarla, le di la bienvenida y le dije que estaba a la orden”, dijo el artista.