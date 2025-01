Yina Calderón es una empresaria, influenciadora y exparticipante de un popular reality ‘show’ en Colombia. Su personalidad extrovertida y controversial la hicieron destacar, convirtiéndola en una figura pública reconocida en el país.

Calderón se ha convertido en una figura destacada en redes, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Además, ha incursionado en la música, especialmente en el género guaracha, con canciones que han generado tanto apoyo como críticas.

Es famosa también por sus publicaciones y apariciones, que suelen ser provocadoras. Ha enfrentado críticas por su actitud y estilo de vida, pero también ha sido aplaudida por ser auténtica y no temer al qué dirán.

Ahora, que hará parte de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, los focos de atención volvieron a ella, pues las expectativas son altas, ya que se encontrará con personas con quien no mantiene la mejor relación.

En una de las actualizaciones sobre su vida, Calderón reveló que no está pasando por un buen momento con su mamá, con quien no sostiene ningún tipo de relación hoy en día.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la ‘influenciadora’ aceptó hablar sobre su madre, pese a que no quería hacerlo, porque la mujer habría lanzado algunos comentarios en sus redes personales, razón por la que Yina decidió aclarar todo.

Reveló que en épocas decembrinas, su hermana favorita habló con su mamá para pasar Año Nuevo junto a ella en Huila, su ciudad de origen, y ella aceptó, pero le advirtió que estaría junto a su nuevo novio, a quien conoció en un bus.

“Estamos cansadas de espantarle manes que no sirven para nada. Demás que el señor no tiene la culpa, yo no lo conozco”, dijo. “Nos cansamos de que ponga a los novios por encima de las hijas y me duele porque es mi mamá”, continuó en medio de lágrimas, “los papás también tienen errores y tienen que aceptar eso, entonces ella no puede pretender que nosotras queramos a un señor que lo conoció por allá, no sé dónde, o que esté de boca en boca en el pueblo, entonces nos cansamos”, añadió.